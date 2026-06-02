Emergix el segon animal més gran del món a Dénia: comença la temporada d’albirament de balenes
La campanya ha començat amb 62 albiraments en tot just un mes
Una manera única i compromesa de viure l’experiència és sumar-se al voluntariat d’observació de cetacis els mesos de juny i juliol
Emergix el segon animal més gran del món. El primer és la balena blava. El segon, el rorqual, les balenes que s’acosten al cap de Sant Antoni, a Dénia i Xàbia, en la seua migració cap al sud. I és ara quan passen un dia sí i l’altre també. En tot just un mes, ja s’han fet 62 albiraments. Els rorquals es deixen veure i, de tant en tant, sorprenen fins i tot fent piruetes espectaculars.
La campanya de voluntariat per a l’albirament de cetacis enfront de les costes de Dénia, un projecte organitzat per l’Ajuntament de Dénia i l’ONG Eucrante, amb la col·laboració de la Fundació Baleària, Marina El Portet i Mundo Marino, va començar la setmana passada.
La vigilància es fa des de l’estació terrestre situada en la torre del Gerro i es prolongarà fins al mes d’agost. Els organitzadors han establit dos torns d’observació, de quatre hores cada un. El primer comença a les 06:30 hores, i el segon, a les 17 hores.
Les persones interessades a participar-hi com a voluntàries poden inscriure’s a través de la web d’Eucrante (https://eucrante.org), a on també trobaran més informació sobre este i altres projectes en els quals col·laborar, com la busca nocturna en les platges d’exemplars de tortuga babaua nidificants, que comença el mes de juny.
La col·laboració de l’Ajuntament de Dénia i Eucrante en este projecte d’observació de cetacis va començar fa uns anys, si bé és cert que el servici de vigilància ambiental marí i de pesca de l’Ajuntament de Dénia va començar fa dos dècades a observar el pas de cetacis enfront de la costa i a rebre notificacions dels albiraments de rorqual comú per part de particulars, unes dades que ha anat recopilant i traslladant a les administracions i a universitats, i que han motivat la realització de diversos projectes d’investigació.
Tots els registres obtinguts a través d’este projecte de voluntariat, així com els que s’aconseguixen a través de veïns de la zona, pescadors, bussejadors, navegants, etcètera, s’enviaran en un informe final a les autoritats amb competència en esta matèria, el MITECO i Generalitat Valenciana. De moment, enguany s’han albirat un total de 62 rorquals, la majoria durant les últimes dos setmanes.
Particulars: què cal fer en cas d’albirament
Si l’albirament es produïx a bord d’una embarcació, està regulat pel Reial decret 1727/2007, que establix el protocol que s’ha de seguir en cas de trobar cetacis durant la navegació.
Els particulars que en facen des de terra poden notificar-ho per WhatsApp al número 616 947 579, adjuntant fotos i/o vídeos de l’animal i indicant la data, l’hora i el lloc de l’albirament, així com el rumb que seguix i el nombre aproximat d’exemplars.
