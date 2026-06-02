Emergix el segon animal més gran del món a Dénia: comença la temporada d’albirament de balenes

La campanya ha començat amb 62 albiraments en tot just un mes

Una manera única i compromesa de viure l’experiència és sumar-se al voluntariat d’observació de cetacis els mesos de juny i juliol

Una balena emergix davant de la mola de pedra del cap de Sant Antoni

Una balena emergix davant de la mola de pedra del cap de Sant Antoni / Edmaktub i Servei Ambiental Marí i de Pesca de Dénia

Alfons Padilla

Emergix el segon animal més gran del món. El primer és la balena blava. El segon, el rorqual, les balenes que s’acosten al cap de Sant Antoni, a Dénia i Xàbia, en la seua migració cap al sud. I és ara quan passen un dia sí i l’altre també. En tot just un mes, ja s’han fet 62 albiraments. Els rorquals es deixen veure i, de tant en tant, sorprenen fins i tot fent piruetes espectaculars.

La campanya de voluntariat per a l’albirament de cetacis enfront de les costes de Dénia, un projecte organitzat per l’Ajuntament de Dénia i l’ONG Eucrante, amb la col·laboració de la Fundació Baleària, Marina El Portet i Mundo Marino, va començar la setmana passada.

La vigilància es fa des de l’estació terrestre situada en la torre del Gerro i es prolongarà fins al mes d’agost. Els organitzadors han establit dos torns d’observació, de quatre hores cada un. El primer comença a les 06:30 hores, i el segon, a les 17 hores.

Les persones interessades a participar-hi com a voluntàries poden inscriure’s a través de la web d’Eucrante (https://eucrante.org), a on també trobaran més informació sobre este i altres projectes en els quals col·laborar, com la busca nocturna en les platges d’exemplars de tortuga babaua nidificants, que comença el mes de juny.

Una balena passa davant de la platja del Raset de Dénia / Edmaktub i Servei Ambiental Marí i de Pesca de Dénia

La col·laboració de l’Ajuntament de Dénia i Eucrante en este projecte d’observació de cetacis va començar fa uns anys, si bé és cert que el servici de vigilància ambiental marí i de pesca de l’Ajuntament de Dénia va començar fa dos dècades a observar el pas de cetacis enfront de la costa i a rebre notificacions dels albiraments de rorqual comú per part de particulars, unes dades que ha anat recopilant i traslladant a les administracions i a universitats, i que han motivat la realització de diversos projectes d’investigació.

Una balena i, al fons, el perfil de Dénia i el castell / Edmaktub i Servei Ambiental Marí i de Pesca de Dénia

Tots els registres obtinguts a través d’este projecte de voluntariat, així com els que s’aconseguixen a través de veïns de la zona, pescadors, bussejadors, navegants, etcètera, s’enviaran en un informe final a les autoritats amb competència en esta matèria, el MITECO i Generalitat Valenciana. De moment, enguany s’han albirat un total de 62 rorquals, la majoria durant les últimes dos setmanes.

Particulars: què cal fer en cas d’albirament

Si l’albirament es produïx a bord d’una embarcació, està regulat pel Reial decret 1727/2007, que establix el protocol que s’ha de seguir en cas de trobar cetacis durant la navegació.

Els particulars que en facen des de terra poden notificar-ho per WhatsApp al número 616 947 579, adjuntant fotos i/o vídeos de l’animal i indicant la data, l’hora i el lloc de l’albirament, així com el rumb que seguix i el nombre aproximat d’exemplars.

