Cine
L’audiovisual valencià denuncia “la falta de transparència, planificació i diàleg” després dels acords milionaris anunciats amb Disney i Good Films
Productors i professionals lamenten la incertesa generada per les inversions milionàries de fons públics, dels quals es desconeixen per complet els criteris selectius
La partida destinada al cine dins dels pressupostos de la Generalitat ha posat en peu de guerra el sector audiovisual. Si divendres es coneixia que Llorca atorga una subvenció de cinc milions per a la producció de la pel·lícula de Disney Enredados a la Comunitat Valenciana com a “subvenció directa” a la productora Sol Films 2026, radicada a Alacant, i que té com a títol provisional Cascade, i dilluns, que s’ha firmat un conveni amb la productora Good Films perquè en deu anys rode 20 pel·lícules a la Ciutat de la Llum, hui és el Clúster Audiovisual Comunitat Valenciana qui denuncia “la falta de transparència, planificació i diàleg després dels acords milionaris i opacs anunciats amb Disney i Good Films”.
El sector audiovisual expressa una “profunda preocupació” davant d’allò que denuncien que és “l’absència d’una estratègia clara per al desenrotllament de la indústria audiovisual a la Comunitat Valenciana”, així com “la greu falta de transparència que envolta els recents anuncis fets per la Generalitat Valenciana, entre els quals destaquen la inversió de cinc milions d’euros vinculada a una producció de Disney i, de manera alarmant, l’acord subscrit amb la productora Good Films, els detalls econòmics i estructurals del qual continuen mantenint-se ocults a l’escrutini públic”.
A través d’un comunicat, consideren que la política audiovisual evidencia “l’absència d’un full ruta definit, rigorós i consensuat amb el teixit industrial local” i que els anuncis institucionals generen “una profunda incertesa i indefensió entre productors, empreses i professionals tècnics, ja que es desconeixen per complet els criteris selectius, les condicions de retorn i els compromisos associats a estes quantioses inversions de fons públics”. El sector audiovisual valencià qualifica de “preocupant” l’acord amb Good Films pel fet de tractar-se d’un “compromís blindat a llarg termini” i per l’“opacitat absoluta” d’un conveni que impedix que “la resta de les companyies del sector puguen concórrer als rodatges en igualtat de condicions”.
Flagrant falta de diligència i col·lapse administratiu
Davant de la política d’assignacions directes, l’audiovisual considera “sagnants” les línies de suport al sector autòcton durant els últims anys. “El sector valencià ha patit convocatòries anuals que ni tan sols van arribar a publicar-se a causa de la flagrant falta de diligència i col·lapse administratiu. Així mateix, les ajudes publicades ho han fet amb retards incompatibles amb qualsevol planificació empresarial mínima. A esta ineficàcia en la gestió se suma una progressiva i històrica reducció pressupostària que ha situat els recursos disponibles per a les ajudes generals entorn dels dos milions d’euros, una xifra irrisòria que condemna a la mínima expressió la producció pròpia. Resulta inadmissible que, mentres el pressupost ordinari s’asfixia, l’Administració anuncie inversions multimilionàries ‘a dit’ de les quals es desconeixen els termes econòmics bàsics, cosa que genera una sensació d’arbitrarietat institucional que liquida la confiança empresarial”, expliquen en el seu comunicat.
