Villena promou 135.000 metres quadrats de sòl industrial nou a La Solana per a afavorir el creixement empresarial
L’Ajuntament aprova el desenrotllament del pla parcial al costat de la carretera de Biar, una actuació que reforça la capacitat industrial del municipi
L’Ajuntament de Villena ha aprovat el desenrotllament del pla parcial La Solana, situat al costat de la carretera CV-799 en direcció a Biar, la qual cosa permetrà incorporar 135.000 metres quadrats de sòl industrial nou al teixit productiu local. L’actuació facilitarà l’ampliació de diverses empreses ja implantades en la zona i suposa un pas més en l’estratègia municipal de creixement econòmic i industrial.
La decisió, adoptada per la Junta de Govern Local, suposa un pas rellevant en l’estratègia municipal orientada a reforçar el teixit empresarial de Villena i a respondre a la creixent demanda d’espai industrial per part de companyies que busquen ampliar les seues instal·lacions i la seua capacitat productiva.
Pol industrial
L’alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha precisat que l’aprovació d’este pla confirma la voluntat de l’Ajuntament de continuar resolent qüestions urbanístiques i industrials que feia anys que estaven pendents. Segons explica, el desenrotllament de La Solana permetrà generar noves oportunitats de creixement econòmic i consolidar Villena com un dels principals pols industrials de l’interior de la província d’Alacant.
“Continuem treballant en la línia dels últims anys per a desbloquejar projectes històrics i donar resposta a les necessitats de les empreses instal·lades a Villena, moltes de les quals volen continuar creixent ací”, ha assenyalat el primer edil.
Per la seua banda, el regidor d’Indústria, Javier Martínez, ha qualificat l’actuació d’una nova fita en el desenrotllament industrial de la ciutat. En la seua opinió, Villena s’ha convertit en un territori atractiu per a la inversió gràcies a factors com la seua ubicació estratègica en les principals comunicacions del sud-est espanyol, la qualificació dels seus professionals i la capacitat d’innovació que han demostrat les empreses locals.
Martínez també ha analitzat de manera positiva el procés de modernització que està experimentant el teixit empresarial villener, amb una aposta cada vegada més decidida per la digitalització, la millora dels processos productius i la diversificació de l’activitat econòmica.
Mercantil propietària
El sector industrial que es desenrotllarà compta amb una edificabilitat superior als 92.000 metres quadrats. La zona està delimitada per la carretera CV-799 i el llit del riu Vinalopó, i està classificada com a sòl urbanitzable d’ús industrial.
L’actuació serà promoguda per la mercantil Villena 200 Sport, propietària del 73 % dels terrenys afectats. L’Ajuntament va optar en el seu moment per renunciar a la gestió pública directa del projecte, al concentrar els propietaris privats més del 72 % del sòl, la qual cosa facilita que siguen ells els qui assumisquen les labors de promoció i urbanització d’este nou espai destinat al creixement industrial de Villena.
