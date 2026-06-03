Educació
Creix la pressió contra el Consell: l’ensenyança concertada inicia les parades parcials a Alacant
Els docents també reclamen millores salarials, un reforç de les plantilles i un acord per a la jubilació parcial
Nou front per a la Conselleria d’Educació. A la cronificació de la vaga en l’ensenyança pública en la província d’Alacant i el conjunt de la Comunitat, se li ha afegit ara un altre problema: les protestes dels professors de la concertada.
Els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han iniciat este dimecres la primera parada parcial, de les tres que s’han convocat este mes, per a pressionar l’Administració autonòmica també per la millora de les seues condicions laborals i salarials. Alguns docents de diferents centres de la província l’han secundada, com el col·legi Salesianos d’Alacant i d’Elx, així com el Santa Faz de Sant Vicent.
Els sindicats FSIE, USO-CV, CCOO-PV, UGT Servicis Públics i STEPV-IV han convocat mobilitzacions des de les 8 fins a les 10:30 hores dirigides al professorat i al personal d’Administració i Servicis davant de la falta d’acords i l’incompliment per part de la Conselleria del calendari pactat per a negociar acords en matèria de jubilació parcial, revisió i millora de les plantilles en les diverses etapes educatives, que sostenen que estan congelades pràcticament des de fa tres dècades, així com la normativa de pagament delegat. La parada convocada ha sigut d’una hora de duració, i també es farà el 10 i el 17 de juny. Este sector de professionals està format per entre 4.500 i 5.000 professors en la província d’Alacant i per uns 16.000 a la Comunitat.
En gener, a més de comprometre’s a liquidar el deute pendent dels endarreriments de tres anys, la consellera d’Educació, Carmen Ortí, va anunciar que augmentarà en un 3 % els gastos corrents als centres privats sostinguts amb fons públics, que es destinen a pagar les factures de llum i aigua, les reparacions i els sous del personal administratiu. Es tracta de la segona pujada de finançament que aprova el Consell del PP a este sector de l’ensenyança, després que el curs passat ja augmentara en un 3,5 % eixos gastos de funcionament.
Contra el Govern
L’ensenyança concertada ja va alçar la veu divendres passat amb una protesta a Alacant, però dirigida al Govern central. Desenes de professors van denunciar que “l’escola concertada està discriminada”.
Els convocants van reclamar que la reducció de càrrega lectiva prevista en el projecte de llei que es tramita actualment en el Congrés s’aplique també als professionals de l’ensenyança concertada. Esta normativa, que està en via parlamentària, preveu un màxim de 23 hores lectives en Infantil, Primària i Educació Especial, i de 18 en la resta d’ensenyances. Actualment, els docents tenen 25 hores de classe a la setmana.
El sindicat FSIE-CV, que va participar en la protesta juntament amb UGT, va recordar que una càrrega lectiva més gran suposa menys temps per a preparar classes, menys capacitat de coordinació, menys atenció individualitzada i un desgast professional cada vegada més gran. A més, va advertir que el deteriorament de les condicions laborals repercutix inevitablement en la qualitat educativa que reben milions d’alumnes.
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