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El Port d’Alacant reforça la seua seguretat amb un conveni d’emergències amb l’Ajuntament

L’acord protegix tant les instal·lacions portuàries com els espais d’oci i convivència ciutadana

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Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

L’Autoritat Portuària d’Alacant i l’Ajuntament d’Alacant han formalitzat un conveni de col·laboració en matèria de prevenció i extinció d’incendis, salvament i protecció civil. Es tracta d’un acord estratègic que reforça la seguretat integral del recinte portuari, tant els espais operatius com els d’oci, i millora la capacitat de resposta davant d’emergències.

El conveni establix un marc estable de cooperació entre les dos institucions per a garantir una actuació coordinada, eficaç i especialitzada en un entorn que combina activitat logística, industrial i ciutadana.

Imagen de archivo de un simulacro de seguridad en el Puerto de Alicante.

Imatge d’arxiu d’un simulacre de seguretat en el port d’Alacant / PILAR CORTES

Este acord preveu la integració del Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament com a grup d’intervenció en el Pla d’emergència del port, així com el desenrotllament d’actuacions conjuntes en formació, simulacres, prevenció i gestió de riscos específics de l’entorn portuari.

L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha destacat que este conveni “suposa un avanç considerable en la integració del port en la ciutat i reforça la cooperació entre les dos institucions en una matèria tan important i estratègica com és la seguretat i la millora contínua en la capacitat i en els temps de resposta davant d’emergències i situacions de risc”.

Per la seua banda, el president de l’Autoritat Portuària d’Alacant, Luis Rodríguez González, ha subratllat que “este acord suposa un pas decisiu en la consolidació d’un model de gestió basat en la col·laboració institucional, l’anticipació i l’excel·lència en la seguretat. La coordinació amb l’Ajuntament és essencial per a donar resposta als reptes d’un port modern, obert a la ciutat i amb una activitat intensa”.

Simuacro de seguridad en el Puerto de Alicante en una imagen de archivo.

Simulacre de seguretat en el port d’Alacant en una imatge d’arxiu / PILAR CORTES

El port d’Alacant presenta característiques singulars que requerixen una atenció específica en matèria de seguretat, al combinar trànsit marítim, manipulació de mercaderies —incloses mercaderies perilloses— i una creixent activitat d’oci i esdeveniments en espais oberts al públic.

El conveni permet optimitzar els recursos disponibles, reforçar la capacitació dels equips humans i millorar els procediments d’actuació davant de possibles incidents, fet que contribuïx a elevar el nivell de protecció tant en el recinte portuari com en el seu entorn urbà.

Mitjans

Entre les principals línies d’actuació destaquen la coordinació operativa en emergències i simulacres, la formació especialitzada del personal, la revisió preventiva d’instal·lacions i plans de seguretat i l’intercanvi de mitjans materials i coneixement tècnic.

Així mateix, l’acord té una vigència inicial de quatre anys i preveu mecanismes de seguiment i avaluació conjunta per a garantir-ne la correcta implementació i l’adaptació a les necessitats futures.

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Amb este conveni, l’Autoritat Portuària d’Alacant reforça el seu compromís amb la seguretat, la sostenibilitat i la integració port-ciutat, i consolida un model de desenrotllament basat en la col·laboració institucional i el servici a l’interés general.

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