Pressupostos 2026
PSPV i Compromís censuren el suport del Consell a una pel·lícula de Disney amb 5 milions al mateix nivell que a la resta del sector valencià
El vicepresident José Díez reivindica els pressupostos de la Conselleria de Presidència, amb 251 milions per a promoció institucional, projectes estratègics, política lingüística o despoblació
Cine, enquestes i llengua. La compareixença davant de les Corts del vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, per a presentar el seu pressupost per a 2026 ha sigut plàcid per al conseller, però no ha estat exempta de retrets en la seua estrena davant de la Comissió d’Economia i Pressupostos de les Corts.
Díez ha defés uns comptes de 251,7 milions, amb una lleugera caiguda, en una cartera que centralitza l’activitat institucional de Presidència (com la promoció institucional o l’atracció de projectes estratègics), però també la política lingüística o l’impuls a l’activitat esportiva.
La diputada socialista Mercedes Caballero ha posat el focus en la subvenció de 5 milions per part del Consell de Pérez Llorca a una producció de Disney que estarà uns dies de rodatge en els estudis de la Ciutat de la Llum d’Alacant. “L’Institut Valencià de Cultura destina 8 milions a la resta del sector audiovisual valencià. Si eixa és l’aposta per la indústria, no sé què passarà”, ha assenyalat. Caballero també ha qüestionat l’escàs increment del pressupost d’À Punt.
La diputada de Compromís Isaura Navarro s’ha manifestat en els mateixos termes i ha criticat, a més, la retallada de pressupost de 2025 a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), consolidada enguany, al pujar només en el capítol de personal. Navarro ha posat el focus sobre la Direcció General d’Anàlisi i Estudis, en concret sobre la falta de publicitat dels estudis d’investigació encarregats. “En què es gasten els diners d’estos pressupostos?”, ha assenyalat citant les obligacions de la Llei de transparència, malgrat que des de desembre de 2023 no es publica cap estudi. “Han fet les enquestes? He preguntat i em diuen que no hi ha estudis d’opinió, però els diners s’han gastat. No deu ser que les han fetes i no s’han publicat?”.
Vox vol més retallades en l’AVL
El vicepresident segon, que ha evitat el xoc amb l’oposició, ha destacat l’augment del pressupost de l’AVL del 5,1 %. Des de Vox han avançat que demanaran una altra retallada, com va passar l’any passat. També que més de la mitat del pressupost (142 milions) es canalitza cap al territori, els ajuntaments, les federacions esportives, l’esport base femení, els projectes estratègics, la política lingüística, l’acció exterior o les entitats socials i culturals.
Baixant al detall del projecte de pressupostos, Díez ha destacat els 92,4 milions per a polítiques de vertebració i cohesió territorial: “La C. Valenciana no pot construir-se només des de grans ciutats. El despoblament és una realitat, hi ha un desequilibri territorial”. En eixe sentit, ha defés que es mantenen línies contra la despoblació, com els 73,7 milions, en línies destinades a mantindre caixers, per exemple, que venen del Consell anterior.
En l’àmbit esportiu, la Direcció General compta amb 45 milions per al foment de l’activitat, amb 5,7 milions de suport a esdeveniments nacionals o internacionals. També hi ha 20 milions per a infraestructures esportives municipals.
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