Ryanair recupera a Alacant les seues dos rutes més estiuenques: Fes i Menorca tornen a enlairar-se des de l’Altet
L’aerolínia va reprendre este dimarts les connexions estivals amb el Marroc i Balears, dos enllaços que només operen en temporada alta i que estaran actius fins a setembre
L’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández va recuperar este dimarts 2 de juny dos rutes amb sabor clarament estiuenc. Ryanair torna a operar des de l’Altet les seues connexions amb Fes, al Marroc, i Menorca, dos destinacions que formen part de la programació estacional de la companyia i que, segons la informació difosa, es mantindran actius fins a setembre.
No són dos rutes qualsevol dins del mapa de Ryanair a Alacant. L’aerolínia irlandesa té una presència massiva a l’Altet, amb desenes de destinacions i més de mig miler de vols setmanals previstos per a la temporada alta. Però Fes i Menorca destaquen perquè són les dos úniques connexions de Ryanair a Alacant-Elx que operen exclusivament a l’estiu, un detall que les convertix en termòmetre de la temporada turística. Ryanair va anunciar per a l’estiu de 2026 una programació de 89 rutes des d’Alacant-Elx i més de 580 vols setmanals, un 10 % més que l’any anterior.
Fes: la porta marroquina que torna amb la calor
La ruta amb Fes reforça la connexió d’Alacant amb el nord d’Àfrica i amb una de les destinacions més singulars del Marroc. Davant de rutes marroquines més associades a grans fluxos urbans o familiars, Fes conserva un atractiu molt concret: medina històrica, patrimoni, turisme cultural i una imatge menys massificada que altres punts del país.
Per a Alacant, l’enllaç té una doble lectura. D’una banda, amplia l’oferta internacional de l’aeroport en plena temporada alta. D’una altra, encaixa amb una realitat cada vegada més visible a l’Altet: l’aeroport ja no funciona només com a porta d’entrada de turistes europeus cap a la Costa Blanca, sinó també com a punt d’eixida per a residents, viatgers familiars i escapades curtes cap a destinacions pròximes del Mediterrani i el Magrib.
La web mateixa de Ryanair manté activa la comercialització de vols entre Alacant i Fes, amb tarifes de referència per a la ruta, la qual cosa en confirma la presència dins del mapa de vendes de la companyia.
Menorca: l’escapada balear que només apareix a l’estiu
L’altra ruta recuperada és Menorca, una d’eixes destinacions que encaixen quasi de manera automàtica amb el calendari estival. Platges, cales, turisme familiar, allotjaments de temporada i escapades de pocs dies fan que l’enllaç tinga sentit especialment entre els mesos de juny i setembre.
Per als viatgers alacantins, la connexió directa evita escales i permet transformar Menorca en una escapada molt més accessible. Per als menorquins, també obri una porta ràpida cap a la Costa Blanca, amb Alacant com a ciutat, aeroport i punt d’entrada a altres zones de la província.
Ryanair també comercialitza la ruta Alacant-Menorca en la seua web, amb vols i preus vinculats al calendari d’estiu.
Alacant, cada vegada més aeroport de temporada… I de tot l’any
La recuperació d’estes rutes arriba en un moment en el qual l’aeroport d’Alacant-Elx continua ampliant el seu paper com a gran node turístic de la Mediterrània. La temporada alta concentra més vols, més turistes i més connexions, però el creixement de Ryanair i d’altres companyies ha anat reduint la frontera entre l’estiu i l’hivern.
Així i tot, hi ha rutes que continuen marcant l’inici real de l’estiu aeroportuari. Fes i Menorca en són dos. El seu retorn no només afig destinacions al panell d’eixides: també confirma que l’Altet entra en la seua fase més intensa, la de les maletes lleugeres, les escapades familiars, els vols plens i els horaris pensats per a aprofitar cada dia de vacacions.
Fins a setembre, Alacant tornarà a tindre eixe doble pont estacional: un cap a l’interior històric del Marroc i un altre cap a una de les illes més desitjades de la Mediterrània espanyola.
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