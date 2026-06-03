La vaga educativa ajorna 106 exàmens orals en l’EOI d’Elda
Els docents es concentren per a denunciar la supressió de grups i idiomes, l’augment de les ràtios i la falta de recursos
La vaga en l’ensenyança pública ha tingut este dimecres repercussió en l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) d’Elda, a on han quedat ajornats els exàmens orals programats per a 106 alumnes d’anglés, francés i valencià.
Segons ha explicat Esther Belda, cap del Departament d’Anglés de l’EOI d’Elda, els estudiants afectats estaven convocats per a les proves orals de diferents nivells d’anglés, francés i valencià. La docent ha assenyalat que les noves dates s’anunciaran pròximament en la pàgina web del centre i que tot l’alumnat podrà fer els exàmens més avant.
“Tothom s’ho ha pres bastant bé. Ha generat incomoditats, especialment entre persones que venien de fora, però la majoria ens ha dit que ens entenen i ens donen suport”, ha indicat Belda.
Els mateixos docents de l’EOI d’Elda s’han concentrat a les portes de l’escola sota el lema “Dignitat docent”. Durant l’acte, el professorat ha llegit un manifest en el qual denuncien anys de retallades en les escoles oficials d’idiomes i han reclamat més inversió en l’ensenyança pública.
Retallades
Els docents asseguren que l’EOI d’Elda ha perdut 29 grups en els últims anys, a més de patir un augment de les ràtios, retards en la cobertura de baixes i una reducció progressiva de l’oferta educativa. Entre les conseqüències, han assenyalat la desaparició de determinats idiomes com l’alemany i el francés en les seccions de Villena i Novelda i la reducció de grups en diverses especialitats en el cas d’Elda.
“Demanem la paralització de les retallades de grups i plantilles, la recuperació dels idiomes i grups eliminats, la baixada de les ràtios i una millora dels recursos i de les condicions laborals per a garantir una ensenyança pública de qualitat”, arreplega el manifest.
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El professorat també ha expressat el seu rebuig a l’agressió patida per una docent durant una concentració celebrada diumenge passat a València. En el text, els participants van mostrar la seua solidaritat amb la companya afectada i van reclamar que s’aclarisquen els fets i s’assumisquen les responsabilitats corresponents.
Així mateix, reivindiquen el paper de les escoles oficials d’idiomes com a centres públics especialitzats en l’ensenyança de llengües i defensen la seua importància per a garantir una formació accessible i de qualitat per a tota la ciutadania. Les mobilitzacions, asseguren, continuaran fins que la Conselleria atenga les demandes que planteja la comunitat educativa.
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