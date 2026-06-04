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L’aeroport d’Alacant-Elx fa història amb Armènia: l’Altet estrena hui el seu primer vol directe amb Yerevan

El vol inaugural de FlyOne Armenia té prevista l’arribada des de la capital armènia a les 19:40 h i convertix l’aeròdrom alacantí en el segon d’Espanya, després de Barcelona, amb connexió directa amb el país caucàsic

Un vol de FlyOne

Un vol de FlyOne / Papas Dos

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

L’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández viu este dijous una jornada històrica. Per primera vegada, la província queda connectada amb Armènia mitjançant un vol directe regular. El vol inaugural de FlyOne Armenia procedent de Yerevan té prevista l’arribada a l’Altet a les 19:40 h, i obri, així, una ruta inèdita per a Alacant i poc habitual en el mapa aeri espanyol.

La connexió col·loca l’aeroport alacantí en una posició singular: Alacant-Elx es convertix en el segon aeroport d’Espanya, després de Barcelona, a tindre vols directes a Armènia. Un salt simbòlic i operatiu que reforça el perfil internacional de l’Altet, cada vegada més allunyat de la imatge d’aeroport purament turístic de sol i platja.

Una ruta inèdita entre Alacant i el Caucas

La nova connexió unix Yerevan, capital d’Armènia, amb Alacant, un dels grans aeroports mediterranis del país. La ruta està programada des d’este 4 de juny de 2026 i operarà dos vegades per setmana, els dijous i diumenges, segons la programació publicada per portals especialitzats en rutes aèries. AeroRoutes arreplega l’horari previst del vol 3F711, amb eixida de Yerevan a les 16:20 h i arribada a Alacant a les 19:40 h, operat amb un Airbus A320.

La connexió inversa, Alacant-Yerevan, està prevista com a vol 3F712, amb eixida de l’Altet a les 20:40 h i arribada a Armènia de matinada, a les 03:20 h de l’endemà.

Per què és important per a Alacant

La importància d’esta ruta va més enllà de l’estrena d’una destinació nova. Armènia no és un mercat massiu per a Espanya, ni una connexió habitual en els aeroports nacionals. Per això, que Alacant entre en eixe mapa confirma la força de l’Altet com a aeroport capaç d’atraure rutes llargues, singulars i de nínxol.

Fins ara, Barcelona era la referència espanyola en connexions directes amb Armènia. L’arribada de FlyOne Armenia a Alacant obri una porta nova entre la Costa Blanca i el Caucas, amb potencial per a viatgers turístics, residents, visites familiars, connexions culturals i desplaçaments entre comunitats armènies i el Mediterrani espanyol.

També té una lectura estratègica: Alacant continua ampliant el seu radi d’acció cap a mercats menys tradicionals. No es tracta només del Regne Unit, Alemanya, Països Baixos o els països nòrdics, els grans clàssics de l’Altet. La nova ruta mira cap a l’est, cap a un país situat entre Europa oriental i l’Àsia occidental, en una zona d’enorme pes històric i cultural.

El vol més llarg de l’aeroport

Un altre detall convertix esta connexió en especial: la ruta Alacant-Yerevan ha sigut presentada com el vol directe més llarg operat des de l’aeroport alacantí. Alguns mitjans especialitzats han destacat que la distància supera fins i tot la ruta amb Reykjavík, que fins ara figurava entre les connexions més llargues de l’Altet.

Portals de programació aèria situen la distància entre Alacant i Yerevan al voltant de 2.398 milles, amb una duració aproximada d’entre 5 hores i 30 minuts i 5 hores i 50 minuts, segons el sentit, la programació i les condicions operatives.

Eixa dada reforça el valor simbòlic de la jornada: Alacant no només estrena país, sinó que estira el seu mapa de destinacions directes fins al Caucas.

FlyOne Armenia aterra a la Costa Blanca

FlyOne Armenia va anunciar l’obertura de la ruta entre Yerevan i Alacant per a juny de 2026, amb dos freqüències setmanals. La companyia va presentar la connexió com una manera d’oferir als passatgers armenis un accés directe a la costa mediterrània espanyola.

La página de FlyOne dedicada a la conexión con Alicante.

La pàgina de FlyOne dedicada a la connexió amb Alacant / FlyOne

Per a FlyOne Armenia, Alacant encaixa com a destinació vacacional i mediterrània. Per a l’Altet, la ruta suma diversitat a una xarxa internacional que cada temporada incorpora destinacions menys previsibles. La Costa Blanca guanya, així, presència en un mercat que pot combinar turisme de sol, visites familiars i escapades de llarga distància.

Alacant, cada vegada més lluny

L’arribada del primer vol directe des d’Armènia confirma una tendència: l’aeroport d’Alacant-Elx ja no competix només per volum, sinó també per varietat de destinacions. En els últims anys, l’Altet ha reforçat rutes europees, ha consolidat connexions de temporada i ha guanyat pes com a infraestructura clau no només per a Alacant, sinó per a una bona part del sud-est espanyol.

La ruta amb Yerevan afig una peça diferent. No és una connexió de curt radi tradicional, ni una escapada europea convencional. És un enllaç amb un país de forta identitat històrica, amb una diàspora repartida pel món i amb una capital, Yerevan, que s’ha obert cada vegada més al turisme internacional.

Monte Aragats Armenia.

La muntanya Aragac a Armènia / REDACCIÓ

Una vesprada per a mirar el panell d’arribades

El vol inaugural està previst a les 19:40 h. Per als aficionats a l’aviació i els qui seguixen de prop el creixement de l’Altet, no serà una arribada més. Serà el moment en què Alacant quede connectada directament amb Armènia per primera vegada en una ruta regular.

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La dada pot semblar tècnica, però té una lectura molt alacantina: cada nova ruta canvia un poc el lloc que ocupa la província en el mapa. I este dijous, amb l’arribada del vol de FlyOne Armenia des de Yerevan, Alacant mira més lluny que mai.

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