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L’educació pública és una fortalesa: una altra manifestació multitudinària recorre Dénia

Docents i famílies exhibixen unió a la Marina Alta: “Alcem la veu amb tristesa, però també amb una dignitat immensa. Cap porra, ni espenta, ni amenaça podran silenciar una lluita que naix de la profunda estima a l’escola pública”

La pancarta en defensa de l’escola pública desplegada davall del castell i la torre del Consell

La pancarta en defensa de l’escola pública desplegada davall del castell i la torre del Consell / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Ha sigut una imatge molt simbòlica. Un grup d’alumnes ha desplegat una pancarta just davall de la torre del Consell i del castell de Dénia. Proclamava la defensa de l’educació pública de qualitat i en valencià. L’educació pública és una fortalesa. Esta vesprada, una altra manifestació multitudinària ha recorregut els carrers de Dénia. Docents i famílies de la Marina Alta, units.

Una de las pancartas de la masiva manifestación de esta tarde en Dénia

Una de les pancartes de la manifestació massiva d’esta vesprada a Dénia / A. P. F.

En la plaça d’Ajuntament, una mare del col·legi Llebeig de Dénia ha llegit el manifest. Ha subratllat que la comunitat educativa de la comarca “hui alça la veu amb tristesa, però també amb una dignitat immensa”. La protesta d’esta vesprada ha condemnat les agressions que han patit docents a València “per defendre allò que és de tots: una educació pública digna, inclusiva, en valencià i de qualitat”. La vaga indefinida del professorat va per la seua quarta setmana i, malgrat el desgast enorme, els docents han demostrat un comportament exemplar. “Han eixit al carrer només per a exigir centres educatius dignes, recursos suficients i respecte cap a la comunitat educativa”.

“Ni les porres, ni les espentes, ni les amenaces podran silenciar una lluita que naix de l’estima profunda a l’alumnat i als nostres fills i filles”, ha proclamat esta mare, que ha recordat que estan defenent un futur d’igualtat d’oportunitats i de justícia.

Dénia ha vivido otra masiva manifestación de docentes y familias

Dénia ha viscut una altra manifestació massiva de docents i famílies / A. P. F.

“Esgotats, però valents”

“No volem confrontació. Volem diàleg i una negociació real. I ho volem ja”, ha dit, i ha afegit que darrere de cada pancarta hi ha “persones esgotades, però valentes”. “I hi ha també escoles que sostenen cada dia el futur d’este poble amb més esforç que recursos. També hi ha xiquets i xiquetes que mereixen créixer en centres dignes, segurs i amb oportunitats”.

“Violència, mai. Diàleg, sempre. Negociació real, sí o sí”, indicava el manifest.

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Les famílies i els docents han subratllat que no faran un pas enrere. “Fins que no arribe una resposta valenta i honesta (de la Conselleria d’Educació), continuarem ací, units, en peu i amb el cap ben alt. Per dignitat. Per responsabilitat. Per amor a l’escola pública valenciana”.

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