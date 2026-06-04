Handbol
L’Horneo Alacant perseguix el somni europeu en la Copa del Rei
El Pedro Ferrándiz obri les portes este divendres als quarts de final amb el Barça-Valladolid (13 hores); l’equip alacantí disputarà l’últim partit de la jornada contra el Bada Osca (20:45 hores)
La data assenyalada ha arribat. La Copa del Rei d’handbol arranca la seua fase final a Alacant este divendres amb quatre partits, el primer dels quals a les 13 hores entre el vigent dodecacampió del torneig, el Barça Handbol, i l’Atlético Valladolid. L’Horneo Alacant, per la seua banda, tancarà la jornada a les 20:45 hores contra el Bada Osca, en el que serà el seu primer partit en una fase final copera en 40 anys.
També serà el primer pas cap a un somni encara més gran: classificar-se per a la final i, en cas d’enfrontar-se en esta al Barça, fer-se creditor d’una plaça en l’EHF European League. Un objectiu que està present i que, si bé depén de superar dos rondes este divendres i dissabte, no és ni de bon tros impossible per a un equip amfitrió que s’ha demostrat competitiu contra qualsevol rival al llarg de la temporada.
L’Osca, “rival perillós”
No obstant això, Roi Sánchez ha preferit mantindre’s sota el mantra del “partit a partit” i no menysprear el seu rival de quarts, el Bada Osca, el qual, ja descendit, va véncer diumenge passat al Pitiu Rochel. “És un rival perillós i complicat perquè no té res a perdre. Haver jugat i guanyat diumenge ens pot llevar el focus de dificultat”, va assegurar als mitjans este dimecres l’entrenador vigués.
El seu objectiu personal en la Copa és “gaudir i arribar com més lluny millor”. El dels seus jugadors, també, i en el vestuari la motivació és màxima davant d’una cita que serà, per a la majoria d’ells, la primera actuació en una fase final del torneig del KO. “Qualsevol esportista vol jugar un esdeveniment així, serà una competició preciosa”, va afegir el tècnic de l’Horneo.
Per a Pepe Sánchez, president de l’Horneo Alacant, la il·lusió està intacta davant d’esta Copa a Alacant, la qual valora com “un regal” després d’esta temporada de retorn a l’elit de l’handbol. “Són tres partits i qualsevol equip d’Asobal et pot guanyar, però tu també pots donar la sorpresa”, va assegurar en una entrevista amb Información TV, en la qual també va mostrar la seua convicció en “el treball i la constància de l’equip”, més que demostrats este curs.
El sorteig va ser benèvol amb els locals i els va emparellar amb el Bada Osca, l’equip amb pitjor temporada dels huit rivals d’esta fase final. No obstant això, els d’Osca no abandonaran la primera categoria, en la qual han romàs 15 anys, sense plantar batalla als amfitrions i intentar gaudir d’un últim ball, amb aspiració a bitllet europeu inclosa.
No seria la primera vegada en els temps recents que l’Osca dona una sorpresa en la Copa. Ja ho va fer en els quarts l’any passat, quan va superar el Logronyo, a priori més fort, i va acabar disputant la semifinal contra el Barça.
El Pedro Ferrándiz, factor local
Quant a l’Horneo, haver segellat la permanència fa quasi un mes els ha permés aprofundir en la preparació de la Copa, un objectiu que portaven quasi tot l’any esperant. “El fet de jugar a casa ens pot impulsar, però també ficar-nos un poc de pressió. Hem d’estar estables mentalment, fer un bon partit i defendre els seus punts forts”, va avisar el preparador, que va confiar que si l’Horneo Alacant rendix bé “pot haver-hi un altre partit dissabte”.
En cas d’arribar a la final, els alacantins disputaran tres partits en menys de 48 hores, tres encontres d’alta exigència. Una càrrega física que Roi no subestima, però tampoc li queda més que confiar en tota la plantilla, fins i tot en aquells jugadors que menys protagonisme han tingut durant la lliga.
Pepe Sánchez va augurar un Pedro Ferrándiz ple durant tot el cap de setmana perquè “Alacant és terra d’handbol i s’hi desplaçarà gent tant de la ciutat com de la província”. Per la seua banda, Roi va vaticinar una competició “preciosa i igualada” en la qual diversos partits es decidiran en l’última jugada, la pròrroga o els llançaments de set metres.
Preguntat per la seua valoració personal, el tècnic de l’Horneo va assenyalar com a indiscutible favorit en la Copa el Barça, equip que ha gaudit d’una hegemonia completa durant 12 anys: “És el favorit en cada partit i cada competició, però a nosaltres el que ens preocupa ara és el partit de divendres”. Prova de la fortuna en el sorteig és que els alacantins no hauran d’enfrontar-se als blaugranes fins a la final, en cas de classificar-se per a esta.
Com a pas previ i obligatori, el guanyador de l’Horneo-Osca haurà d’enfrontar-se en semifinals a l’equip vencedor del Bidasoa Irun-Bathco Torrelavega (divendres, 16 hores). Per l’altra banda del quadre, el Barça o l’Atlético Valladolid s’enfrontan a l’equip que guanye el Viveros Nava-Rebi Conca (divendres, 18:30 hores).
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