Un professor es penja d’un pont d’Elx per a exigir a Llorca que reprenga la negociació amb els sindicats
El docent ha romàs una hora i mitja en suspensió i s’ha retirat després de l’arribada dels bombers
El docent de Formació Professional (FP) s’ha despenjat passades les 9:30 hores des de la passarel·la del Mercat d’Elx amb una pancarta en defensa de l’educació pública. El viaducte ha sigut tallat per la Policia Nacional fins a prop de les 11 hores, quan han arribat els bombers disposats a traure el professor del pont i este ha acabat despenjant-se per iniciativa pròpia entre aplaudiments de treballadors de l’ensenyança i crits de “no estàs sol”.
“La consellera ens obliga a esta acció, no entenem per què s’està allargant el conflicte. Els centres estan parats. Li demanem al president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que s’assega i negocie. Ens veiem obligats a accions cada vegada més agressives i reivindicatives”, ha afirmat Felipe Vicedo, portaveu de l’assemblea de docents del centre integrat d’FP La Torreta, a on impartix classes el protagonista de la protesta. “Els catalans han arribat a un acord; si hi ha voluntat de veritat, que s’asseguen i negocien”, ha agregat.
El professor, Xavi Medrano, tenia la intenció de quedar-se tot el dia penjat del pont i, de fet, ha arribat a assegurar que en eixe moment no estava pitjor que en l’aula amb més de 30 graus, mentres un grup de docents, des del pont de Canalejas, en ple centre il·licità, l’animaven amb palmes i xiulets perquè resistira.
“Tampoc estic pitjor que el professorat d’FP, que es partix el pit buscant empreses perquè els alumnes puguen fer les seues pràctiques, posant els seus cotxes, els seus mòbils i les seues pertinences”, ha dit penjat des del pont a través del seu walkie-talkie, mentres assegurava que la Policia li estava traslladant que haurà de pagar la factura d’esta protesta per a la qual no s’havia demanat autorització.
La Policia Local s’ha desplaçat també fins al llit del riu, mentres l’expectació creixia i agents de la Policia Nacional demanaven als docents que cessaren la protesta. Al lloc també ha acudit el comissari Pedro Montore.
Fins al pròxim curs
“Soc professor d’un institut que cau a trossos. Davant de la nostra situació anímica després de tants dies de vaga i meninfotisme de l’Administració, ja no ens queden més arguments. A mi el que m’agrada realment és estar fent classe amb els meus alumnes. Açò no m’agrada”, ha dit el docent a l’eixida de l’ajuntament, a on se li ha estés una acta de sanció.
“Ja estem al límit i se’ns ocorren coses que no haurien d’ocórrer-se’ns. El nostre paper és ensenyar i educar, i no estar pels carrers com ens estan forçant a estar”, ha confessat, a més de rebutjar que el professorat es vaja a doblegar a estes altures. “Hem posat sobre la taula molts diners, molt d’esforç i sacrifici. Esta administració d’incompetents caurà”, ha afegit, a més de mostrar la seua defensa oberta al valencià, “una llengua que estan maltractant”, ha dit.
El nostre paper és ensenyar i educar, i no estar pels carrers com ens estan forçant a estar
El treballador de l’ensenyança pública ha enumerat alguns dels principals problemes que estos dies han visibilitzat els docents. “No estava pitjor que els equips d’orientació desbordats davant de l’allau dels alumnes problemàtics i sense mitjans”, ha agregat.
I és que des de l’última reunió de diumenge passat, la qual va acabar engrandint la bretxa entre el professorat i la Conselleria d’Educació, després del no dels sindicats majoritaris a acceptar l’oferta autonòmica i el tancament fins a la matinada de representants de la majoria sindical en la seu de l’Administració, el diàleg està completament trencat. Tot això en la recta final de la quarta setmana d’una vaga indefinida, sense indicis d’arribar a cap acord i amb l’amenaça cada vegada més present que el conflicte s’estenga fins a l’inici del pròxim curs. A esta possibilitat també s’ha referit el professor il·licità.
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