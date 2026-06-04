Tomás Verdú rep el Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés 2025 en la Mostra de Teatre
El dramaturg valencià és reconegut per Les carcasses, una comèdia amb mirada crítica sobre la crisi de la vivenda
La XXXV Mostra de Teatre d’Alcoi Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana ha acollit l’entrega del Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés 2025 al jove dramaturg Tomás Verdú, que arreplega així un dels guardons més veterans de la literatura dramàtica espanyola, amb més de mig segle de trajectòria. L’autor ha sigut distingit per la seua obra Les carcasses, una visió crítica sobre el tema de la vivenda.
El reconeixement va ser entregat per l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, i la regidora de Cultura, Elisa Guillem, durant un acte celebrat en el Teatre Calderón. L’entrega va coincidir amb la participació de Verdú en la programació de la Mostra, en la qual havia actuat eixe mateix matí com a integrant del repartiment d’Abocador, de Bramant Teatre.
Actor, director i dramaturg, Verdú ha desenrotllat una veu escènica pròpia marcada per l’humor i la crítica social. La seua obra Les carcasses va ser seleccionada pel jurat entre les 69 candidatures presentades. El text aborda la problemàtica de l’accés a la vivenda a través d’una situació tan insòlita com reveladora: la convivència forçada entre un jove de 23 anys, un home de 45 i un superheroi jubilat de 75.
“L’obra està escrita des d’un punt de vista surrealista perquè el que està passant amb este tema també ho és. Fins i tot resulta violent, però volia abordar-ho des de la comèdia”, va explicar l’autor després de rebre el premi.
Verdú va agrair, a més, passar a formar part del palmarés d’un certamen pel qual han passat figures destacades de la dramatúrgia com Rodolf Sirera, Lluïsa Cunillé o Juli Disla. Així mateix, va reivindicar el paper d’iniciatives com la Mostra de Teatre d’Alcoi per a impulsar el relleu generacional i enfortir el teixit de les arts escèniques.
La Mostra encara l’última jornada
La Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana celebra la seua jornada de clausura amb una programació que inclou propostes per a tots els públics. Entre estes propostes destaquen l’espectacle familiar Monstre rosa (Zum Zum Teatre, Catalunya), la peça de dansa Flop (Cía. Antonio Ruz, Andalusia), el muntatge de carrer I si fem un clàssic? (Visitants, Comunitat Valenciana) i l’adaptació teatral de Misery, basada en la cèlebre novel·la de Stephen King.
Retallades
Més enllà de l’exhibició artística, la jornada estarà marcada per una intensa agenda professional que reunirà prop de 300 acreditats. Associacions d’empresaris, creadors, gestors culturals, autors i intèrprets han impulsat diverses accions per a visibilitzar el seu suport a la Mostra i expressar la seua preocupació per les retallades aplicades enguany per l’Institut Valencià de Cultura, una situació que, segons el sector, compromet la viabilitat futura del certamen.
“Este és el mercat natural del teatre valencià, on es troben programadors i creadors i d’on sorgixen contractacions per a teatres de tota la Comunitat Valenciana”, va assenyalar Pepe Ayelo, president de l’associació Gestors Culturals.
En la mateixa línia es va expressar Teresa García, programadora del Teatre Ateneu de Tàrrega i membre de la Xarxa Alcover, que va destacar el paper de la fira com a punt de trobada per a programadors de diferents territoris de parla compartida interessats a conéixer la diversitat i creativitat de la producció escènica valenciana.
Nivell alt
L’elevat nivell artístic de les 19 propostes seleccionades ha provocat que diverses funcions concloguen amb el públic dempeus; el jurat professional afronta ara una deliberació complexa per a decidir el palmarés d’esta XXXV edició.
Durant la jornada també arreplegaran els seus guardons els guanyadors del Premi Mostra de Teatre d’Alcoi 2025. En l’edició anterior van ser distingits El Bosque de Coco (La Buena Compañía, Madrid), Cuatro días, cuatro noches (La Portuaria, Comunitat Valenciana), Caos (Teatre de l’Abast, Comunitat Valenciana) i Yo soy 451 (La Teta Calva, Comunitat Valenciana), muntatge que fa uns dies va obtindre el Premi Max a la millor adaptació per la seua particular aproximació a la novel·la Fahrenheit 451.
“Encara és prompte per a fer balanç, però tenim la sensació que esta edició està sent molt fructífera per als professionals i que hi ha un sentiment d’unió que afavorix el dinamisme i el creixement de la nostra escena, que és precisament un dels grans objectius de la Mostra”, va afirmar la regidora de Cultura, Elisa Guillem.
L’organització oferirà en els pròxims dies una valoració global de l’edició, acompanyada de les dades d’assistència, el palmarés definitiu i les principals conclusions d’una Mostra que clou de manera brillant la seua trenta-cinquena edició.
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