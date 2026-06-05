Elx CF
Bragarnik torna a Elx per a tancar l’entrenador i els primers fitxatges
El propietari torna a la ciutat després d’un viatge fugaç per Amèrica amb missatge: “Continuem construint un Elx millor”
Christian Bragarnik, propietari de l’Elx, ja ha tornat a la ciutat de les palmeres per a agilitzar les gestions de la planificació de la temporada 2026-2027, en la qual el seu club tornarà a militar en la màxima categoria del futbol espanyol. I ho fa amb la tasca de tancar el nou entrenador… I les primeres cares noves del curs que ve.
L’empresari argentí ha estat uns dies a Amèrica, en un viatge planificat des de fa temps que, per exemple, li va impedir estar en el comiat d’Eder Sarabia, que va agafar a contrapeu la propietat una vegada conclosa la temporada a Girona. Allà, Bragarnik ha presenciat diversos encontres, inclosa la final de la Copa de Campions de la CONCACAF, en què el Toluca de l’exfranjaverd Nico Castro va alçar el títol.
De tornada a casa
Una vegada ací, Bragarnik va compartir a través de les seues xarxes socials una foto amb un missatge en el qual apunta a la construcció del nou Elx de la 2026-2027, que ha començat a fer els primers passos amb les opcions de compra executades per Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb i Buba Sangare a la Roma. “Setmana a full, continuem construint un Elx millor”, va escriure el propietari.
Està clar que la principal comesa, una vegada assumida la sorprenent decisió de Sarabia de trencar el contracte que encara el vinculava a l’entitat franjaverda, és trobar un nou entrenador per a l’Elx. De moment, Bragarnik continua amb la seua habitual tranquil·litat en els processos de càsting, conscient que, amb un Mundial pel mig, hi ha temps per davant per a prendre la decisió correcta, malgrat que la intenció inicial del club és que esta no es dilatara massa.
Al que no es renuncia, de cap manera, hi haja o no entrenador, almenys de manera oficial, és al procés de construcció de l’equip. L’Elx avança en un mercat de fitxatges que, evidentment, tant per a entrades com per a eixides, també es veu influenciat per la disputa del màxim torneig de seleccions. Malgrat això, des de l’Argentina, ja es dona alguna situació com a bastant avançada.
Santiago Montiel
Entre estes hi ha la de Santiago Montiel, extrem dret d’Independiente de Avellaneda amb qui en el passat ja es va relacionar l’entitat il·licitana. El seu fitxatge respon a un perfil semblant al del xilé Lucas Cepeda, el de futbolista amb el punt de maduresa (25 anys) òptim per a fer el salt a Europa, després de no haver-ho fet en edats més primerenques.
Montiel, format en River Plate i Argentinos Juniors, arribaria a l’Elx com a part de la condonació del deute que el seu actual equip, Independiente, manté amb l’entitat comandada per Bragarnik pel traspàs del migcampista Iván Marcone, la qual cosa abaratiria un preu que des de Sud-amèrica es valora entorn dels 2 milions de dòlars (1,7 milions d’euros).
En cas de tancar-se l’operació, Montiel reforçaria una posició en la qual el nou tècnic de l’Elx començaria a tindre overbooking, ja que per a un rol similar, per la banda dreta, tenen contracte Tete Morente, Cepeda, Diang o el mateix Sangare. L’argentí, de peu esquerre, també pot actuar per la seua banda natural, a on la seua competència principal seria Germán Valera.
El possible fitxatge franjaverd ha disputat 11 partits del torneig Apertura en el seu país, en els quals ha vist porteria en una ocasió, en febrer contra Platense. En els últims mesos, una lesió muscular li ha impedit participar en diversos partits. El curs passat, també en Independiente, va disputar 14 partits del torneig Clausura, amb dos gols i tres assistències, i només 9 de l’Apertura.
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