Compte enrere per a l’estiu de les Fonts de l’Algar de Callosa: baranes noves, més seguretat i actuacions en el Toll Blau reforcen l’experiència dels turistes
El paratge natural protegit pot superar els 2.000 visitants diaris en temporada alta
L’entorn natural clau de la Marina Baixa i el més visitat, les Fonts de l’Algar, obri temporada estival amb reforç de mitjans humans i materials per a garantir una experiència segura, còmoda i respectuosa amb el paisatge. El paratge de Callosa d’en Sarrià, considerat un dels principals reclams turístics de naturalesa de la província d’Alacant, pot arribar a rebre al voltant de 2.000 visitants diaris durant els mesos de més afluència, la qual cosa ha comportat una minuciosa posada a punt per a rebre’ls a tots.
Amb l’arribada de l’estiu, l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha activat un dispositiu especial en el paratge que inclou servicis de socorrisme, vigilància, manteniment i atenció al visitant. En l’actualitat, l’enclavament compta amb una plantilla de 20 treballadors distribuïts en diferents àrees operatives, dels quals huit es dediquen de manera permanent a labors de conservació i manteniment.
El servici de socorrisme començarà este mateix cap de setmana i es veurà reforçat a partir del 15 de juny amb la incorporació de més efectius de vigilància i seguretat. A més, durant les pròximes setmanes s’incrementaran els recursos destinats al manteniment del paratge per a fer front a l’augment de visitants previst fins a mitjan setembre.
Les actuacions executades durant els últims mesos han permés millorar l’accessibilitat i la seguretat al llarg del recorregut. Entre estes destaquen la renovació de baranes, elements de protecció i diverses infraestructures integrades paisatgísticament en l’entorn natural. Estes millores continuen la línia de treball iniciada pel consistori durant les campanyes turístiques de Setmana Santa i estiu per a reforçar la seguretat de l’enclavament.
Salts des de roca
Un dels punts a on s’ha actuat de manera específica és el Toll Blau, un dels gorgs més emblemàtics de les Fonts de l’Algar. Situat en la part alta del recorregut, al costat de la cascada de la Caldera, este espai és l’únic autoritzat per a la pràctica de salts des de roca. Les millores han inclòs el reforç de la seguretat, noves zones d’ombra i una senyalització més visible per a fomentar un ús responsable de la instal·lació.
El regidor de Turisme, Rafael Gregori, ha destacat que el paratge arriba a l’estiu “amb tot preparat” per a rebre els visitants en les millors condicions. Per la seua banda, l’alcalde, Andrés Molina, ha subratllat l’aposta municipal per la seguretat i la qualitat de l’experiència turística.
Des de l’Ajuntament recorden que les Fonts de l’Algar són un paratge natural protegit i apel·len a la col·laboració ciutadana per a preservar un dels espais naturals més singulars de la Costa Blanca. Els salts des de roca únicament estan permesos en el Toll Blau, mentres que la resta del recorregut manté restriccions específiques per a protegir tant els visitants com l’entorn.
Ruta d’1,5 quilòmetres entre cascades i gorgs
A tot just tres quilòmetres del nucli urbà de Callosa d’en Sarrià i a uns quinze quilòmetres de Benidorm, les Fonts de l’Algar constituïxen un dels enclavaments naturals més visitats de la Comunitat Valenciana. El recorregut, d’aproximadament 1,5 quilòmetres, discorre al costat del llit del riu Algar entre cascades, brolladors, gorgs naturals i antics sistemes hidràulics que formen part del patrimoni històric de la comarca. L’espai compta, a més, amb oficina d’informació turística, zones de pícnic, àrees de restauració i servicis de primers auxilis.
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