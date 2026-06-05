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Noves tècniques

Dones i jóvens, els dos col·lectius que impulsen l’agricultura ecològica a Espanya

Quasi 400 persones participen en el programa realitzat arreu d’Espanya sobre tècniques d’agroecologia per a fer front al canvi climàtic

El programa de formació sobre agricultura ecològica s’ha desenrotllat en nou comunitats autònomes

El programa de formació sobre agricultura ecològica s’ha desenrotllat en nou comunitats autònomes / SEAE

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Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

El canvi climàtic actualment en curs està transformant l’agricultura, amb noves complicacions, obstacles i dificultats, a més d’intensificar els problemes que ja hi havia abans. Sequeres cada vegada més intenses i prolongades, inundacions extremes, alteració dels cicles de cultiu i altres reptes obliguen a replantejar la producció agrícola i estan donant cada vegada més protagonisme a l’agricultura ecològica, en les seues diferents variants.

Un programa de formació per a agricultors desenrotllat en els últims mesos per la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica/Agroecologia (SEAE) ha servit per a demostrar que les dones i els jóvens són els sectors socials més interessats en les noves tècniques de producció, caracteritzades pel seu respecte al sòl i a la biodiversitat, i per una millor qualitat del producte, lliure de pesticides i altres tractaments agressius. Dels quasi 400 inscrits, el 43 % van ser dones, i el 27 % eren jóvens, segons destaca l’organització.

Conservar la coberta vegetal del terreny cultivat

Durant el programa s’han abordat alguns dels aspectes que són clau per a l’agricultura ecològica, com l’ús de cobertes vegetals, és a dir, mantindre vegetació en el sòl dels cultius, sobretot en l’olivar ecològic, ja que “esta pràctica millora la infiltració i conservació de l’aigua en el sòl, reduïx l’erosió, incrementa la biodiversitat i optimitza l’aprofitament de nutrients, la qual cosa contribuïx a l’adaptació dels cultius davant de sequeres i fenòmens climàtics extrems”, afirma Marina Morán, coordinadora del projecte, que s’ha desenrotllat en 11 províncies de 9 comunitats autònomes.

Mantener la cubierta vegetal natural ayuda a olivares y viñedos ecológicos

Mantindre la coberta vegetal natural ajuda les vinyes i els olivars ecològics / Agències

Les cobertes vegetals es troben cada vegada més esteses en cultius llenyosos com la vinya i l’olivar. La SEAE destaca que hi ha experiències “consolidades” d’este sistema a Navarra i al País Basc en les vinyes, i a Castella-la Manxa, Andalusia i Extremadura en l’olivar, “a on han permés reduir significativament l’erosió, augmentar la matèria orgànica, millorar la infiltració d’aigua i conservar la fertilitat del sòl”.

Varietats i llavors autòctones, més resistents

Una altra tècnica rellevant consistix en la diversificació genètica, mitjançant l’ús de varietats i llavors adaptades a cada territori, la qual cosa implica usar varietats locals, de manera que s’augmenta la seua resistència davant de condicions climàtiques cada vegada més severes. Esta estratègia “incrementa la resiliència dels cultius, reduïx riscos productius i afavorix l’adaptació al canvi climàtic”, assenyalen des de la SEAE.

Participantes en una de las actividades, en una finca de Navarra

Participants en una de les activitats, en una finca de Navarra / SEAE

En ramaderia ecològica, la producció de farratges propis, la gestió eficient de l’aigua i la fertilitat del sòl són aspectes fonamentals, ja que d’esta manera “disminuïx la dependència d’inputs externs, millora l’eficiència en l’ús de recursos i enfortix la resiliència econòmica i ambiental de les finques ramaderes davant d’escenaris de sequera i variabilitat climàtica”.

Altres aspectes tractats durant este programa de formació en agricultura ecològica van ser les estratègies per a compensar la disminució de productivitat en secà, l’ús eficient de l’aigua en la vinya, els cítrics, els fruiters de pinyol i les hortalisses, la rotació i l’associació de cultius, així com varietats de poma per a la indústria, entre altres matèries.

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Sobre el gran nombre de dones i jóvens en este programa, realitzat en punts molt diferents d’Espanya, la coordinadora de la SEAE, Helena Cifre, afirma que “l’agroecologia i la producció ecològica atrauen més dones i jóvens que la producció convencional perquè connecten amb valors de sostenibilitat, justícia social i cura del territori, allunyant-se del model industrial”.

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