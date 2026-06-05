FGV licita la remodelació de la parada de Porta del Mar i començarà les obres a finals d’any
L’entitat ferroviària de la Generalitat invertix 2,8 milions en la prolongació de l’andana central i l’entorn de la façana marítima alacantina
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha tret a licitació la remodelació de la parada de Porta del Mar per 2,8 milions d’euros. Les obres tindran una duració de huit mesos i suposaran una transformació en l’entorn de l’emblemàtica platja del Postiguet d’Alacant. El motiu és l’adequació de les seues andanes i vies a l’arribada dels nous tramvies de gran capacitat que es preveu que es posen en funcionament entre finals de 2026 i principis de 2027.
Les dades clau seran la prolongació de les andanes actuals i l’eixamplament de l’àrea de via. En l’actualitat, la parada de Porta del Mar disposa d’una andana central, amb una extensió aproximada de 33 metres, i dos vies (una a cada costat de l’andana), per les quals circulen les unitats de la sèrie 4200, que tenen una longitud de 32,3 metres. L’actuació, que té com a objectiu facilitar la incorporació del nou material mòbil que FGV ha adquirit i que fabrica Stadler amb 45 metres de llarg, consistix en l’execució d’una nova andana central de 75 metres de longitud i 4,5 metres d’ample, i la modificació del traçat de les vies per a adaptar-lo a esta nova disposició.
Al mateix temps s’escometran les obres d’urbanització de l’entorn annexes a l’andana, segons confirmen des d’FGV. Paral·lelament es procedirà a reposar els elements de superestructura de via i les instal·lacions afectades, com ara la catenària, la senyalització ferroviària, la cruïlla de semàfors i els servicis urbans.
La Generalitat té previst iniciar les obres en l’últim trimestre d’este mateix any, de manera paral·lela a la incorporació de les noves unitats, ja que esta és l’única adaptació que cal executar amb motiu de l’arribada dels nous vehicles. De fet, l’anunci es produïx tot just 24 hores després de la compareixença del conseller Vicente Martínez Mus en les Corts Valencianes, en la qual va informar sobre el pressupost i va avançar este projecte com a novetat. No obstant això, la gran aposta continua sent l’estació intermodal del TRAM que ha d’unir, finalment, el tramvia alacantí amb els trens de Rodalies i d’alta velocitat.
La línia marítima
La línia 5 es va posar en marxa el juny de 2019 i la seua recuperació va reactivar la connexió de la zona de platges amb la façana marítima de la ciutat, ja que en 2013 la mateixa FGV va anunciar la suspensió del servici de la llavors línia 4L per al tram entre la Sangueta i Porta del Mar. La paralització es va dir llavors que “estava prevista per l’empresa com a part de les mesures dirigides a gestionar de manera més eficaç els recursos econòmics disponibles amb la prestació del servici públic de transport de viatgers per ferrocarril i tramvia que esta entitat té encomanats”; però, en realitat, els problemes econòmics van obligar a fer reajustaments de tota mena en l’Administració autonòmica.
“L’escassa demanda de viatgers i el cost que suposa mantindre este servici són els motius pels quals FGV ha decidit suspendre la connexió d’estes tres estacions, que sumen una longitud d’1,25 quilòmetres”. En 2012, els tramvies que van circular per la línia 4L van realitzar un total de 23.866 quilòmetres, que equivalen a 18.980 circulacions, la qual cosa va donar com a resultat una ocupació mitjana de 3,26 viatgers per tramvia oferit de 220 places. En el període de gener a maig de 2013, es van realitzar 7.852 circulacions, amb una ocupació mitjana de 2,64 viatgers per tramvia oferit de 220 places.
No va ser fins a 2019 que es van reordenar les línies i es va crear l’actual L5, que té una longitud de 8,7 quilòmetres i que coincidix en el recorregut amb l’actual línia 4 en quinze parades, des de Plaza La Coruña a Sangueta. El tram entre La Marina — l’antiga estació del Trenet— i Porta del Mar és de via única. En la parada pròxima a l’Esplanada, hi ha un desviament d’entrada per a formar dos vies en cul-de-sac. L’andana, de 33 metres de longitud, se situa en la part central entre les dos vies. En esta línia 5 presten servici les unitats de la sèrie 4200, que tenen una longitud de 32,366 metres, i FGV preveu incorporar els de sèrie 4500 tant a Alacant com en Metrovalencia.
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