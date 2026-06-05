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La Mafalda de la tercera edat arriba a Alacant: Elisabeth Justicia presenta el llibre que dona veu a dones majors

Este divendres 5 de juny, la il·lustradora i integradora social presentarà en la llibreria 80 Mundos la seua nova obra Dominga habla sola. Todas las historias que habitamos. Ho farà a les 19:30 hores al costat de la directora de Diversitat i Inclusió Social de la Universitat d’Alacant

Elisabeth Justicia presenta el seu nou llibre

Elisabeth Justicia presenta el seu nou llibre / INFORMACIÓN

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Nuria Camps

Els bancs dels parcs estan com nous, el seu desgast és merament pel pas del temps i no per l’ús. Pressa, altres plans, falta de temps… Ningú els gasta, o sí? Si recorres els parcs pròxims potser no veges molts jóvens asseguts o, si els veus, probablement la seua visió estiga reduïda a una pantalla davant dels ulls; no li passa a Dominga. Dominga és una dona que, com moltes altres, dedica part del seu temps a observar i escoltar “totes les històries que habitem”. Este divendres 5 de juny, Elisabeth Justicia presenta en la llibreria 80 Mundos la seua nova història de Dominga habla sola. Ho farà a les 19:30 hores i juntament amb M. Mar Galindo Merino, directora de Diversitat i Inclusió Social de la Universitat d’Alacant.

&quot;Dominga habla sola&quot; presenta su nueva extensión este viernes 5 de junio

‘Dominga habla sola’ presenta la seua nova extensió este divendres 5 de juny / INFORMACIÓN

La il·lustradora, dissenyadora gràfica i integradora social Elisabeth Justicia conta, a través de Dominga, les històries que ella és capaç d’escoltar al detindre’s, asseure’s en una plaça i observar els vianants que hi passen cada dia. Gràcies a la mirada i les paraules de la seua protagonista, el llibre reflexiona sobre la invisibilitat, l’edatisme i la falta d’empatia que la societat mostra cap a les dones majors.

Un projecte molt necessari

No és només un llibre, és un projecte desenrotllat per l’autora que té molt més rerefons. L’objectiu principal del projecte és visibilitzar les persones majors, empoderar-les i lluitar contra l’edatisme i el sexisme per a canviar la idea d’envelliment, a més de lluitar contra la soledat no desitjada. Forma part de la Xarxa d’Espais d’Igualtat de la Comunitat de Madrid, ha col·laborat amb Creu Roja i ha protagonitzat diferents campanyes com ara amb la Fundació la Caixa, l’Ajuntament de Corella o la Diputació de Segòvia. A més, s’han creat tallers que conformen un espai segur per a compartir les diferents realitats de les dones enfocades a l’envelliment, l’edatisme i la soledat.

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El que molts coneixen com la “Mafalda de la tercera edat” és un projecte protagonitzat per una iaia tendra i gamberra que mostra el seu enginy i filosofia vital en un llibre de vinyetes i textos. La creadora realitza increïbles il·lustracions virals en xarxes socials que critiquen la realitat a la qual s’enfronta una dona major que viu a soles. Dominga habla sola és una realitat que representa milions de dones a qui Elisabeth ha donat veu, ja que, com diu una de les seues vinyetes, “no estan les coses com perquè una es quede callada”.

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