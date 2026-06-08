Selecció espanyola
Alacant instal·larà pantalles gegants en el Centre de Tecnificació per a seguir els partits d’Espanya en el Mundial
Els encontres, tant de fase de grups com d’eliminatòries, podran veure’s en el recinte de manera gratuïta
L’Ajuntament d’Alacant habilitarà dos pantalles gegants i els videomarcadors del Centre de Tecnificació per a veure els partits de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Concretament, es podrà accedir a les instal·lacions del Mont Tossal una hora abans de començar els partits, de manera totalment gratuïta, per a veure l’Espanya-Cap Verd el dilluns 15 a les 18 hores, l’Espanya-Aràbia Saudita el diumenge 21 a la mateixa hora, i l’Uruguai-Espanya a les 2 hores en la matinada del 26 al 27 de juny.
L’alcalde, Luis Barcala, ha anunciat, este dilluns, la disposició del Centre de Tecnificació per a seguir el combinat espanyol, al mateix temps que ha animat “tots els alacantins a bolcar-se, una vegada més, amb la selecció espanyola en una cita de tanta importància esportiva i social com és un Mundial de futbol. En l’última ocasió, amb motiu de l’Eurocopa, ens vam reunir a animar la “roja” en la plaça de bous, i ara ho farem en el Centre de Tecnificació, les instal·lacions i els mitjans tècnics del qual continuen millorant amb pantalles noves i altres recursos”.
També es veuran les eliminatòries
L’Ajuntament habilita les instal·lacions municipals del Centre de Tecnificació perquè tots els alacantins puguen seguir la trajectòria de la selecció en este Mundial, tant en la fase preliminar com en la resta de partits que puguen succeir-se fins a la final, com ja va fer en l’última celebració de l’Eurocopa celebrada a Alemanya, en la qual la “roja” va guanyar la final i que es va poder seguir en la pantalla gegant instal·lada pel consistori en la plaça de bous d’Alacant.
S’habilitaran dos pantalles gegants a peu de pista, a més d’utilitzar els videomarcadors perquè els assistents puguen seguir els partits de la “roja” en gran format i de manera gratuïta. Els accessos al pavelló s’obriran una hora abans de cada partit per a facilitar l’accés dels aficionats. No es permetrà l’accés amb begudes alcohòliques.
Espanya partix entre les favorites a la victòria en este Mundial 2026 dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb el cartell d’equip guanyador de l’última Eurocopa. La selecció espanyola té en el seu palmarés el Campionat del Món en 2010 a Sud-àfrica, a més de quatre Eurocopes: la de 1964 celebrada a Espanya, 2008 a Àustria, 2012 a Polònia i 2024 a Alemanya. També va guanyar la Nations League en 2023, a més de ser subcampiona en les edicions de 2021 i 2025.
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