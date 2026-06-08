Banderes per a daltònics en les platges del Campello
El municipi avança cap a la inclusivitat instal·lant ensenyes en els seus arenals amb símbols que informen de l’estat de la mar
Pas avant cap a la inclusivitat al Campello. La Regidoria de Platges i Infraestructures Turístiques ha començat a instal·lar en els arenals banderes que, a través d’un llenguatge internacional de signes, informen les persones afectades de daltonisme de l’estat de la mar.
Es tracta d’un nou llenguatge de símbols basat en formes senzilles, que identifiquen els tres colors amb els quals els usuaris de les platges coneixen les condicions de les àrees de bany: verd, groc i roig.
El verd significa que les condicions de la mar són bones, la qual cosa implica que es pot nadar amb facilitat i està permés el bany. El groc indica que el bany està permés, però que hi ha algun perill per als banyistes relacionat amb onatge fort, presència d’animals, corrents forts o, fins i tot, contaminació. Finalment, el roig assenyala que el bany està prohibit per condicions adverses de la mar.
A més de figurar en lletres grans de quin color lluïx la bandera cada dia, els símbols ajuden a conéixer l’estat de la mar de manera ràpida. Així, el verd es representa amb una línia diagonal i un triangle en la part inferior; per al groc, la línia gruixuda diagonal, i el triangle en solitari identifica el color roig. És a dir, que a través de la forma es rep una informació que pot resultar vital per als usuaris daltònics i evitar riscos.
Igualtat
S’estima que 350 milions de persones patixen daltonisme en el món, tot i que un 90 % de la comunicació està basada en el color. La inclusivitat consistix a assegurar que totes les persones, independentment de qualsevol característica, puguen participar en un servici públic. “Es tracta de garantir que totes les persones tinguen igualtat d’oportunitats i accés a recursos”, assenyala el regidor Rafa Galvañ.
Les noves ensenyes ja han començat a instal·lar-se, combinades amb les tradicionals, en les quals es distingixen el color i la paraula que l’identifiquen. A mesura que eixes banderes es vagen deteriorant (cosa que ocorre sovint per l’acció del vent i el sol), seran substituïdes per les noves.
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