La comunitat educativa convoca una manifestació comarcal a Benidorm i reclama la mediació d’Hosbec davant de la Conselleria
La plataforma de la Marina Baixa, integrada per famílies, AMPA i sindicats, entregarà un manifest a Toni Pérez i visibilitzarà les seues demandes durant l’estiu en entorns turístics
La comunitat educativa de la Marina Baixa tornarà a eixir al carrer este dimarts, 9 de juny, per a reclamar millores en l’ensenyança pública valenciana i exigir que la Conselleria d’Educació atenga les reivindicacions plantejades per docents, famílies i organitzacions educatives. Com a element distintiu, demanarà la implicació de la patronal hotelera Hosbec perquè medie en les peticions, pel paper rellevant que esta té davant del Consell, segons el criteri de l’organització, que recorrerà els principals carrers de la ciutat, incloent-hi el marc de les platges.
La concentració s’iniciarà a les 9:30 hores en el CEIP Miguel Hernández de Benidorm i la manifestació partirà a les 10:00 hores per a recórrer algunes de les principals zones comercials i turístiques de la ciutat fins a arribar a la platja, en una acció amb la qual els organitzadors pretenen donar visibilitat a un conflicte que, asseguren, afecta el conjunt de la societat.
Les famílies també hi donen suport
La convocatòria corre a càrrec de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic de la Marina Baixa, formada per famílies, AMPA, sindicats, professorat i persones no afiliades. Des de l’organització insistixen a subratllar el caràcter transversal del moviment i rebutgen la imatge d’enfrontament entre docents i famílies que, segons denuncien, ha intentat traslladar la Conselleria d’Educació.
“Les famílies també defenen l’escola pública”, assenyalen des de la plataforma, que destaca la unitat existent entre els diferents sectors de la comunitat educativa en la defensa d’una educació pública de qualitat.
La manifestació tindrà caràcter comarcal i està oberta a la participació de centres educatius i col·lectius de tota la Marina Baixa. Al final del recorregut es llegirà un manifest que posteriorment serà entregat a l’alcalde de Benidorm i president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, amb l’objectiu que trasllade al Consell les demandes i preocupacions expressades durant els últims mesos per la comunitat educativa.
Així mateix, una còpia del document serà remesa a Hosbec. Els convocants sol·liciten la intervenció i mediació de la patronal hotelera i turística valenciana, a la qual atribuïxen una important capacitat d’interlocució amb l’actual Govern autonòmic. La plataforma considera que la inversió en educació pública constituïx una de les ferramentes més eficaces per a generar benestar social i desenrotllament econòmic, per la qual cosa demana a l’entitat que secunde les seues reivindicacions.
Protestes en llocs turístics
Precisament, la plataforma recorda que després de quatre setmanes de vaga educativa, els professors han perdut massa salarial i no podran anar-se’n de vacacions, la qual cosa els situa en un escenari de continuació de protestes en els llocs més emblemàtics associats amb l’arribada de turistes, “per a mostrar el nostre cansament i exigir que s’aproven les millores que necessita l’ensenyança pública valenciana”, indiquen.
La plataforma, que ja té 16 anys d’antiguitat i ha sigut molt dinàmica en altres processos reivindicatius en el passat, fa una crida a les comunitats educatives de totes les comarques, al conjunt dels servicis públics i a la ciutadania per a sumar-se a una mobilització que consideren clau per a garantir el futur de l’educació pública. “La marea educativa que s’ha generat té motius profunds i mostra un compromís ferm, professional i vocacional amb la defensa de l’ensenyança pública valenciana; continuarem lluitant fins a fer-nos escoltar”, expressen en una nota de premsa.
Suscríbete para seguir leyendo
- En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
- Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026
- Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
- Dos descensos con crecimiento y un ascenso sin protagonismo en el Elche
- La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació
- La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: 'Fue un shock