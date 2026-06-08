Toni Pérez: “El cine i el turisme tenen la capacitat de transformar territoris, projectar identitats i generar oportunitats econòmiques”
El responsable institucional clausura este acte en el qual ha participat l’alcalde de l’Alfàs del Pi i el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana
El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha participat este matí, en Casa Mediterrani, en la jornada “Turisme i cine. Els festivals com a motor turístic”, amb el propòsit d’abordar el potencial del sèptim art com a proposta estratègica de captació de visitants i impuls econòmic del territori.
Coincidint amb la celebració a l’Alfàs del Pi de l’Any Cultural 2026, i a prop de la celebració del seu festival, la localitat ha organitzat este esdeveniment, clausurat per Toni Pérez, per a remarcar la importància dels certàmens de cine com a ferramentes de promoció territorial, espais de trobada i plataforma de projecció turística.
L’alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, així com el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero, han intervingut en este esdeveniment en el qual s’ha celebrat una taula redona amb la participació del director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, Luis Larrodera; el coordinador del Festival Internacional de Cine Independent d’Elx, Alejandro Cano, i el director del Festival de Cine d’Alacant, Vicente Seva.
El president de la institució provincial ha destacat en la seua intervenció que el turisme i el cine mantenen “una estreta relació i quan treballen de bracet tenen la capacitat de transformar territoris, projectar identitats i generar oportunitats econòmiques i socials”.
“La província d’Alacant coneix bé este potencial”, ha insistit Toni Pérez, que ha assegurat que esta terra “inspira pels nostres paisatges, la nostra llum, el nostre patrimoni natural i cultural, la nostra gastronomia i la nostra manera d’entendre la vida. Hem sigut escenari d’innombrables produccions audiovisuals i hem atret milions de visitants de tot el món”.
A més, el responsable institucional ha assegurat que el cine té capacitat “per a convertir-se en un autèntic motor turístic”, perquè els festivals “no només exhibixen pel·lícules; generen activitat econòmica, atrauen visitants, enfortixen la marca de la nostra destinació i creen un relat cultural que perdura molt més enllà de la celebració de cada edició”.
Per això, ha assegurat que, si es parla de festivals de cine, “és obligat detindre’ns en el de l’Alfàs del Pi. Durant quasi quatre dècades, ha aconseguit una cosa extraordinària: convertir el nom de la localitat en sinònim de cine, creativitat i talent. Ha sabut atraure professionals, artistes, mitjans de comunicació i visitants, generant un impacte que transcendix l’àmbit cultural per a convertir-se en un important recurs turístic i econòmic”.
El president ha manifestat que l’Alfàs del Pi ha entés abans que moltes altres localitats “que la cultura no és un gasto, sinó una inversió estratègica, i el millor exemple d’això és el seu festival de cine, un dels certàmens més veterans i reconeguts de la província d’Alacant i de la Comunitat Valenciana, que continua consolidant-se com una referència nacional per al curtmetratge espanyol”.
Finalment, Toni Pérez ha concretat que en la província “comptem amb exemples extraordinaris de com la cultura genera desenrotllament a través de la constància, la planificació i l’aposta per l’excel·lència cultural. En esta línia, a més del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, també treballen el Festival de Cine d’Alacant o el Festival Internacional de Cine Independent d’Elx, exemples també de bon fer i de promoció del nostre territori”.
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