Vectalia rep el Premi Assolir per la seua estratègia de sostenibilitat i compromís amb el territori
El guardó fa valdre l’aposta del grup per electrificar la seua flota d’autobusos
Les empreses del grup Vectalia han sigut distingides amb el primer Premi Assolir “per la seua estratègia de sostenibilitat, centrada en la descarbonització de la mobilitat i els servicis públics en la zona d’Alacant”, segons ha informat la companyia. L’Associació per la Sostenibilitat i la Resiliència (Assolir) va entregar per unanimitat del jurat este guardó al conglomerat de la família Arias “pel seu compromís amb la transició cap a una flota ecològica, entre elèctrica i híbrida; la reducció de la petjada de carboni, amb l’ús d’energies netes i les iniciatives urbanes amb la instal·lació de panells digitals per a promoure el transport públic i la mobilitat activa”, en paraules de Paquibel Server, de l’empresa familiar Rolser.
Soledat Berdegal, consellera d’Actiu, va ser l’encarregada d’entregar el guardó, una escultura de Juan Carlos Rayas Mestre, al director de Comunicació i Relacions Institucionals de Vectalia, Ezequiel Moltó, que va recordar “els compromisos del grup Vectalia amb les persones, el talent, el medi ambient, el territori, les tradicions i les festes”.
Assolir va destacar el paper d’Antonio Arias, president del grup Vectalia, i la seua aposta per la mobilitat sostenible, amb la incorporació progressiva de flotes elèctriques i híbrides, la reducció de la petjada de carboni mitjançant l’ús d’energies netes i la implementació d’iniciatives urbanes orientades a fomentar el transport públic i la mobilitat activa, així com la digitalització dels servicis de mobilitat. Amb més de 100 anys d’història i presència nacional i internacional, Vectalia consolida així el seu paper com a agent clau en la transformació del model de mobilitat, amb un impacte especial en el territori alacantí.
Segons afirmen des de la companyia, Vectalia manté una sòlida política de responsabilitat social corporativa, en la qual les persones constituïxen l’eix central i el principal referent sobre el qual s’articula tota l’activitat de l’empresa. Així mateix, col·labora amb una àmplia varietat d’associacions i col·lectius, amb la qual cosa reforça el seu vincle amb el territori, la seua cultura i la seua idiosincràsia.
Suscríbete para seguir leyendo
- En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
- Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026
- Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
- Dos descensos con crecimiento y un ascenso sin protagonismo en el Elche
- La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació
- La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: 'Fue un shock