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Copa Mundial de Futbol

Els Estats Units veten l’entrada al primer àrbitre de Somàlia que anava a participar en la fase final del Mundial

Omar Artan, nomenat millor àrbitre africà de 2025, veu truncada la seua històrica participació en el Mundial per una decisió d’immigració

L’àrbitre somali Omar Abdulkadir Artan, vetat de la seua participació en el Mundial de Futbol dels EUA

L’àrbitre somali Omar Abdulkadir Artan, vetat de la seua participació en el Mundial de Futbol dels EUA / Kenzo Tribouillard / AFP

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El Periódico

Els Estats Units han vetat l’entrada al país d’Omar Artan, el primer àrbitre de Somàlia que anava a arbitrar en la fase final del Mundial. La denegació per part de les autoritats frontereres ha comportat l’exclusió de la seua històrica participació en el Campionat.

Artan, nomenat millor àrbitre masculí de l’any 2025 per la Confederació Africana de Futbol (CAF), va tractar d’entrar als EUA este dilluns a través de l’aeroport de Miami. No obstant això, els funcionaris d’immigració li van impedir l’accés i el van repatriar a Turquia, a on es troba actualment, segons informa la BBC.

Les autoritats no han donat explicacions sobre l’expulsió d’Artan. Fonts del Govern somali han explicat al canal britànic que Artan havia viatjat amb documents vàlids, un passaport diplomàtic expedit específicament per a facilitar el seu viatge als EUA. Amb tot, l’administració que presidix Donald Trump, que inclou Somàlia en la seua llista de països prohibits, ha defés la mesura.

La FIFA ha confirmat l’exclusió de l’àrbitre. “Omar Abdulkadir Artan no podrà entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 després d’haver-se-li denegat l’entrada als Estats Units”, diu un comunicat. “La FIFA no intervé en els processos d’immigració del país amfitrió, incloses les decisions sobre visats, i les autoritats han informat que la situació del Sr. Artan no canviarà de moment”.

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Artan ha respost a la denegació de la seua participació en el Mundial amb optimisme. “M’agradaria donar les gràcies a la FIFA i a la CAF per tot el seu suport i promet mantindre el meu nivell arbitral mentres em concentre en el futur”, ha afirmat en declaracions a l’agència Reuters. “Vull donar les gràcies a la família del futbol pels seus missatges i desitjar als meus col·legues molts èxits durant el Mundial; espere tornar a unir-me a ells en competicions futures”.

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