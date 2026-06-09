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Una exposició LEGO arriba este cap de setmana a Las Cigarreras d’Alacant

L’associació alacantina Terretabricks mostrarà construccions inspirades en el cine, els videojocs, la fantasia i la cultura friqui dins del Saló Friki

Las Cigarreras d’Alacant acull este cap de setmana una exposició de Lego

Las Cigarreras d’Alacant acull este cap de setmana una exposició de Lego / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Els aficionats a LEGO tenen una cita este cap de setmana a Alacant. L’associació alacantina Terretabricks participarà este divendres 12 i dissabte 13 de juny en el Saló Friki, en el qual organitzarà una gran exposició de construccions en el recinte de Las Cigarreras.

La mostra estarà pensada per a tots els públics, des de xiquets fins a adults, i reunirà diferents diorames i creacions LEGO a partir d’universos molt recognoscibles per als amants de la cultura popular: cine, videojocs, fantasia, temàtiques friquis i creació lliure.

LEGO per a mirar, descobrir i tornar a ser xiquet

L’atractiu d’esta mena d’exposicions no està només en la grandària de les construccions, sinó en els detalls. Cada escena permet detindre’s, buscar referències, reconéixer personatges, imaginar històries i comprovar fins a on pot arribar la creativitat amb peces xicotetes.

El cartel del Salón Friki de Alicante.

El cartell del Saló Friki d’Alacant / INFORMACIÓN

La proposta de Terretabricks busca precisament acostar l’univers LEGO al públic des d’una mirada familiar i cultural. L’associació, nascuda en la província d’Alacant, funciona com a entitat sense ànim de lucre i promou activitats relacionades amb estes construccions mitjançant exposicions, tallers i trobades familiars.

Horaris de l’exposició

L’exposició podrà visitar-se durant dos jornades dins del Saló Friki:

  • Divendres 12 de juny: de 17:00 a 21:00 hores.
  • Dissabte 13 de juny: de 10:00 a 20:00 hores.

L’esdeveniment se celebrarà a Las Cigarreras, un dels espais culturals de referència de la ciutat d’Alacant.

Una cita per a fans, famílies i curiosos

La presència de Terretabricks en el Saló Friki convertix la cita en un pla especialment atractiu per als qui gaudixen de la cultura pop, els videojocs, el cine fantàstic o les construccions creatives.

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No fa falta ser col·leccionista ni expert en LEGO per a gaudir de l’exposició. Hi ha prou d’acostar-se, mirar de prop i deixar-se sorprendre per eixes escenes en miniatura que, peça a peça, acaben construint mons sencers.

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