Josep Maria Balbastre guanya el XL Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis de la Vila amb el relat ‘El franctirador’
L’obra Els fils invisibles, de Francesca Gil Puigcerver, obté l’accèssit d’un certamen que culmina divendres amb l’actuació del cantautor Andreu Valor
L’escriptor valencià Josep Maria Balbastre, natural de Vallada, ha guanyat el primer premi de la XL edició del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis, convocat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Vila Joiosa. El jurat ha triat el seu relat, El franctirador, com la millor obra presentada a esta edició, i consolida així una trajectòria literària que suma un reconeixement més.
A més, el certamen ha concedit l’accèssit a l’autora de Xàbia Francesca Gil Puigcerver per la seua obra Els fils invisibles. El premi principal està dotat amb 2.000 euros, i l’accèssit, per la seua banda, compta amb una quantia de 500 euros.
Entrega de premis
L’entrega de guardons tindrà lloc este divendres, 12 de juny, a les 20:00 hores, en el jardí de Donya Concha de la finca de la Barbera dels Aragonés. La cerimònia estarà acompanyada per una proposta cultural que combinarà literatura i música i que ampliarà l’abast d’una cita ja molt present en el calendari cultural de la comarca.
Després de l’entrega de premis, el cantautor valencià Andreu Valor oferirà un concert en el mateix escenari, a on presentarà al públic el seu últim treball discogràfic, Els camins que elegim. D’esta manera, la jornada es convertirà en una trobada en defensa de la creació artística en valencià, tant en l’àmbit literari com musical.
La regidora de Cultura, Marisa Mingot, ha destacat que el Premi Felipe Ramis s’ha convertit, després de quatre dècades de trajectòria, en una referència per a la promoció de la narrativa en valencià i per a l’impuls de nous autors i autores.
El certamen va nàixer fa quasi quaranta anys per a retre homenatge a Felipe Ramis Llorca, figura clau de la vida cultural vilera. Professor, polític i promotor cultural, va ser impulsor de diverses iniciatives literàries i va exercir com a cronista oficial de la Vila Joiosa entre 1964 i 1979. També va dirigir l’Acadèmia Santa Marta, un centre educatiu pel qual van passar generacions d’estudiants de la localitat, a on va deixar una petjada que el premi manté viva, any rere any, a través de la literatura.
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