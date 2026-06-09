Mercadona comprarà 1.800 tones de figues i bacores a proveïdors d’Alacant
La previsió de la companyia passa per augmentar un 16 % l’adquisició d’esta mena de fruita en la campanya que es prolongarà fins a agost
Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda en línia, preveu comprar 1.800 tones de bacores i figues en 2026 a proveïdors alacantins, un 16 % més que l’any passat, quan va adquirir 1.550 tones. L’empresa, en la seua aposta per oferir productes de proximitat, treballa amb proveïdors de la zona.
La campanya alacantina de bacores va de finals de maig a juny, i la de figues, de juliol a agost. Durant este període, els clients de qualsevol punt d’Espanya i Portugal podran adquirir bacores i figues procedents de la zona alacantina. No obstant això, a partir de setembre, d’este últim fruit incorpora també producció procedent d’altres zones espanyoles, com Lleida i Extremadura.
La collita de les figues té lloc entre juliol i octubre. No obstant això, les que encara no han madurat en eixe moment romanen en la figuera i es convertixen en bacores, que es recol·lecten el juny de l’any següent. A més de la recol·lecció, hi ha altres diferències entre estos dos fruits: la figa té un color més intens i un sabor més dolç i aromàtic, mentres que la bacora és més allargada i té una pell més grossa.
Mercadona ha generat, juntament amb els proveïdors i interproveïdors especialistes amb els quals col·labora, un ecosistema emprenedor que, segons destaquen des de la companyia, és motor de creixement i genera valor en les zones en les quals desenrotlla la seua activitat.
L’aposta de Mercadona pel sector primari espanyol li ha permés consolidar el seu compromís de disposar de producte d’origen nacional en els seus més de 1.600 supermercats a Espanya sempre que, per estacionalitat, qualitat i per cultiu, això siga viable. D’esta manera, més del 85 % de l’assortiment de Mercadona és d’origen nacional, amb productes cultivats, pescats, elaborats o transformats a Espanya, com el 100 % de l’oli d’oliva, que és espanyol, i tots els cítrics en temporada.
D’esta manera, Mercadona continua estretint vincles amb sectors estratègics agroalimentaris espanyols com ara l’agrícola, el ramader, el pesquer i l’aqüícola, i reforça amb tots ells la seua aposta per l’estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l’especialització. Al seu torn, els proveïdors espanyols assumixen un paper rellevant en la cadena de muntatge de Mercadona, ja que la seua implicació conjunta permet continuar promovent i consolidant un projecte de creixement compartit.
Resultats
En 2025, este ecosistema, en el qual participen més de 14.000 proveïdors de producte, no comercials i de servici, entre els quals hi ha més de 370 transportistes, ha tornat a consolidar el lideratge de Mercadona en el sector, tal com demostren les xifres. En 2025, les compres de Mercadona a Espanya van arribar als 30.200 milions d’euros, un 4 % més que l’any anterior.
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
- En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
- Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
- Un perro de raza peligrosa arranca un trozo de oreja a una mujer y hiere a otras dos y a un niño de cuatro años en Elda