Pilar de la Horadada i Mutxamel, els primers que s’adheriran a la plataforma d’informació geogràfica GeoGIS de la Diputació
La iniciativa forma part del compromís de la institució provincial amb la transformació digital, la sostenibilitat i la millora contínua del servici públic
Els ajuntaments de Pilar de la Horadada i Mutxamel han sigut els primers a adherir-se al conveni marc impulsat per la Diputació d’Alacant per a la implantació, el desenrotllament i el manteniment del sistema d’informació geogràfica GeoGIS.
Esta solució informàtica, coordinada per l’Àrea d’Arquitectura i prestada a través de Geonet, permet als consistoris consultar i analitzar la totalitat de les dades espacials i geogràfiques existents en els seus municipis amb la finalitat de millorar la gestió del territori, la presa de decisions i la prestació de servicis.
El president de la Diputació, Toni Pérez, ha sigut l’encarregat de firmar este acord amb els alcaldes de Pilar de la Horadada, José María Pérez, i Mutxamel, Rafael García, en un acte que també ha comptat amb la presència de la diputada d’Arquitectura, Carmen Sellés, i la vicepresidenta segona i diputada d’Administració General, Marina Sáez.
“A través d’este servici, la institució provincial simplifica dràsticament les càrregues burocràtiques i de licitació per als ajuntaments”, ha destacat el dirigent alacantí, que ha explicat que, gràcies a les dades georeferenciades i la informació que proporciona GeoGIS, “els tècnics locals disposen d’una ferramenta clau per a agilitzar la planificació urbanística, cartografiar amb precisió les infraestructures hidràuliques o d’enllumenat, gestionar eficientment el patrimoni local i optimitzar la presa de decisions en temps real davant d’incidències urbanes o situacions d’emergència”.
Així mateix, la plataforma es convertix en un “aliat legal indispensable” per a les corporacions locals. El sistema garantix de manera automatitzada el compliment de normatives tan exigents com la Directiva Europea INSPIRE (per a la gestió de dades temàtiques) o el Reial decret 141/2024, de modernització del padró municipal, una estricta regulació estatal que obligarà tots els ajuntaments a georeferenciar de manera individualitzada cada una de les vivendes de cara a enguany.
El servici integral, que presta i coordina l’Àrea d’Arquitectura a través de GeoNet, abasta des de la migració inicial de les dades municipals fins al suport tècnic diari, les actualitzacions evolutives constants i un pla de formació contínua per als empleats públics encarregats del sistema. De manera complementària, la ferramenta generarà un portal web personalitzat per a cada municipi, la qual cosa obrirà les portes a una transparència real en què la ciutadania podrà consultar, de manera interactiva i accessible, la realitat geogràfica i l’estat de les infraestructures de la seua pròpia localitat.
Els convenis d’adhesió formalitzats entre la Diputació i cada ajuntament a través del conveni marc, que va ser aprovat en el seu moment per la unanimitat del ple provincial, tenen una vigència inicial de quatre anys, prorrogables per quatre més d’addicionals, la qual cosa assegura una total estabilitat tècnica.
A la recerca de l’equitat econòmica, el manteniment de la plataforma es finança mitjançant un sistema de tarifes públiques calculat estrictament sota criteris objectius: la població, la superfície territorial de cada localitat i l’afecció del seu sòl urbà.
“Amb esta iniciativa, Alacant no només s’anticipa a les exigències legals del futur, sinó que consolida un model de gestió intel·ligent en què la tecnologia es posa, de manera justa i equitativa, al servici de cada municipi i dels seus ciutadans”, ha conclòs el president de la Diputació.
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