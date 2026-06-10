Elx CF
Affengruber: “Fitxar per l’Elx m’ha portat fins al Mundial”
El central valora la seua decisió de jugar com a franjaverd i no pensa, de moment, en un possible traspàs
El central austríac de l’Elx, David Affengruber, ja està als Estats Units, concretament en la localitat californiana de Santa Bárbara, preparant amb la seua selecció el Mundial de Futbol que comença este dijous i la primera cita del qual per al combinat centreeuropeu tindrà lloc el 17 de juny, contra Jordània.
Malgrat ser un dels últims futbolistes a arribar al grup de Ralf Rangnick, Affengruber tracta de fer-se en els entrenaments amb un lloc en els plans del seu seleccionador. I ha parlat en públic, en roda de premsa, sobre les seues sensacions de cara a l’esdeveniment futbolístic més gran del planeta.
En les seues paraules, com no podia ser d’una altra manera, Affengruber ha tingut molt present el que és el seu club des de fa dos temporades, l’Elx. “El fitxatge per un equip espanyol va ser sens dubte la decisió correcta”, va asseverar el central franjaverd. “M’ha portat fins ací, a estar concentrat amb la selecció nacional als Estats Units”, va agregar.
Affengruber va defendre amb dents i ungles la decisió que va prendre en l’estiu de 2024, quan va apostar pel projecte de l’Elx, malgrat haver de jugar en Segona Divisió, cosa que no va ser del tot compresa en l’entorn del futbol austríac, que l’esperava en una categoria superior, fet que va aconseguir amb l’ascens a Primera.
El seu traspàs, a un costat
Esta temporada ha suposat la consolidació d’Affengruber, que ha firmat un curs notable, amb 39 partits oficials disputats, un gol, aquella brillant actuació contra l’Atlètic de Madrid i una regularitat que l’ha convertit en una de les revelacions del campionat. Una carta de presentació que li ha obert les portes de les direccions esportives d’importants clubs europeus.
“Un traspàs? Estic ací per a concentrar-me en el Mundial. El que puga passar després no em preocupa”, va explicar Affengruber al ser qüestionat sobre la possibilitat de canviar d’aires este estiu. Cal recordar que l’austríac té un altre any més de contracte amb l’Elx, per la qual cosa l’equip que el vulga haurà de negociar amb Christian Bragarnik.
El defensa de l’Elx també va comentar que va viure el dia de la seua inclusió en la convocatòria d’Àustria per al Mundial mentres gaudia, en companyia de familiars i amics, d’una jornada de piscina en el jardí de la seua casa. “Tenia moltes ganes de vindre i em vaig emocionar”, va reconéixer un Affengruber que, malgrat el seu bon rendiment, no va entrar en els plans de Rangnick fins a l’última finestra FIFA prèvia al Mundial.
Sobre el seu rol en el combinat austríac, el franjaverd no es posa murs ni pressió. “El més important és ajudar l’equip. Donaré el millor de mi en els entrenaments, aportaré el meu granet d’arena i estaré a punt quan em necessiten”, va asseverar.
Després d’enfrontar-se a Jordània en la primera jornada, l’Àustria d’Affengruber s’ha d’enfrontar a l’Argentina (22 de juny), vigent campiona del món i amb el possible duel directe contra Messi en l’horitzó, i a Algèria (28 de juny), en el tancament de la fase de grups, esperant traure el bitllet per a la ronda d’eliminatòries.
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