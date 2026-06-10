Calp ix al rescat del seu teixit empresarial amb 300.000 euros per a combatre la crisi energètica
Les subvencions cobriran fins al 50 % dels gastos d’electricitat, gas i carburants, amb un màxim de 4.000 euros per beneficiari
L’Ajuntament de Calp posarà en marxa una línia d’ajudes dotada amb 300.000 euros per a fer costat a pimes, micropimes, autònoms i professionals del municipi davant de l’impacte econòmic derivat de la crisi energètica internacional. El ple municipal va aprovar dimarts passat les bases reguladores d’esta convocatòria, finançada amb càrrec al romanent de tresoreria.
La iniciativa naix com a resposta a les conseqüències que està tenint la situació a l’Orient Mitjà i les restriccions de mobilitat en l’estret d’Ormuz, factors que, segons arreplega la proposta aprovada, estan provocant tensions en els mercats energètics i un augment dels costos per a molts sectors econòmics.
El consistori considera que esta conjuntura afecta especialment activitats amb un elevat consum energètic, una circumstància que pot comprometre la competitivitat de moltes empreses locals en un municipi amb una important activitat turística i de servicis.
Podran sol·licitar estes ajudes les pimes, les micropimes, els autònoms i els professionals adscrits a mutualitats que tinguen la seua seu fiscal i social a Calp, desenrotllen activitats incloses en la convocatòria i estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Així mateix, no poden mantindre deutes o sancions tributàries amb l’Ajuntament.
Cobertura del 50 %
Les subvencions cobriran fins al 50 % dels gastos corrents relacionats amb el consum d’energia elèctrica, gas i carburants durant el període que establisca la convocatòria. La quantia màxima de l’ajuda serà de 4.000 euros per sol·licitant i els gastos hauran de justificar-se mitjançant factures o altres documents acreditatius. Després de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província s’obrirà el termini per a presentar sol·licituds.
Durant el debat plenari, el portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, va anunciar el suport del seu grup a la mesura, encara que va lamentar que no s’haja ampliat a les famílies. “També les persones físiques estan patint les conseqüències d’esta crisi i la nostra proposta no s’ha tingut en compte”, va assenyalar.
Per la seua banda, el portaveu del Partit Popular, Miguel Crespo, va qüestionar els criteris de repartiment al considerar que les ajudes no distingixen entre empreses amb diferent grau de dependència energètica. Al seu juí, el sistema previst “premia per igual empreses molt afectades i d’altres el gasto energètic de les quals té una incidència molt inferior”.
El portaveu del Govern municipal, Ximo Perles, va defendre el disseny de la convocatòria i va recordar que ampliar les ajudes a tota la ciutadania exigiria incrementar la dotació econòmica. Segons va explicar, amb la partida actual, les quanties resultarien poc significatives si s’estengueren a més beneficiaris, per la qual cosa va apostar per concentrar els recursos en el teixit empresarial local.
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