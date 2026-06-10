L’anyada de 2020 de Mira Salinas obté el premi al millor vi d’Alacant
El negre del celler Sierra Salinas de Villena rep el màxim reconeixement en el concurs provincial dels sommeliers
L’anyada de 2020 de Mira Salinas ha obtingut el premi al millor vi d’Alacant en els premis d’enguany de l’Associació Provincial de Sommeliers (ASPA). El negre de Bodegas Sierra Salinas, de Villena, pertanyent al grup MW Wines, ha aconseguit el màxim guardó, el Gran Or, en este certamen.
En esta categoria de negres, majoritàriament pertanyents a la denominació d’origen protegida (DOP), l’acompanyen dos medalles d’or més per als vins Vidal Balaguer 2022, de Masos, i Fuego Lento Casa Polsegueres 2019, dels cellers Fuego Lento. La plata és per a Caterina 2023, de Santa Catalina del Mañán (que va ser el Gran Or l’any passat), i, com a bronze, un giró de 2022 de cellers Xaló etiquetat amb la marca 1962, any de creació d’este celler.
En la categoria de vins blancs també hi ha dos ors que compartixen Ánfora, de Les Freses, i Fortaleza, de Las Virtudes, els dos moscatells de 2025. També dos plates per a Laudum Chardonnay 2025, de Bocopa, i Bahía de Dénia, fermentat en barrica 2023, del celler xaloner. La plata és per al chardonnay Embaucador, de Santa Catalina del Mañán.
El millor rosat és Cesilia La Reserve 2025, d’Heretat de Cesilia. La plata, per a Penya del Castellet, de Masos, i el bronze per a Locura monastrell, de Santa Catalina. En esta categoria obté menció una novetat, La Solsida 2025, del nou celler Mar de Vins.
En els dolços, tres cellers es repartixen les medalles. Or per a Xaló amb el seu Riu Rau moscatell, plata per a Gran Mañán moscatell, del celler monover, i bronze per a La Pitxotxa Modernitxen, dels cellers Ortigosa.
El mateix orde es dona en la categoria d’escumosos, amb Bahía de Dénia Brut, Terra del Mañán brut merseguera i Stellae Dulce.
Finalment, l’or en fondellol és per a Gran Mañán Solera 1982.
Els premis s’han entregat en un acte celebrat en el MARQ Alacant, amb la col·laboració de la Diputació d’Alacant, la Conselleria d’Agricultura, l’Ajuntament de la ciutat, la Universitat Miguel Hernández i el Consell Regulador DOP Alacant, que col·laboren en la convocatòria d’un concurs en el qual han participat més de 20 jutges membres de l’Associació.
Homenatge
Jose Diego Ortega, president d’esta, ha manifestat l’orgull per la qualitat dels vins i dels jutges. L’Associació, així mateix, ha retut un homenatge a Roberto Brotons, del celler El Culebrón de Pinoso, per la seua trajectòria personal, pel magnífic patrimoni vitivinícola que ha mantingut durant tres generacions i l’elevat nivell dels seus vins i fondellols, reconeguts en els últims anys com uns dels millors vins del món.
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