Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran i els Estats Units reprenen els atacs creuats i allunyen les opcions d’un acord de pau
Teheran ha bombardejat bases estatunidenques a Kuwait, Bahrain i Jordània en resposta a una operació dels Estats Units a primera hora de la nit d’este dimecres, en la violació més greu de l’alto el foc entre els dos països
L’Iran i els EUA han intercanviat, durant la matinada d’este dimecres, un seguit d’atacs creuats i bombardejos tant en l’estret d’Ormuz com en regions allunyades dins de l’Orient Mitjà, en la violació més greu de l’alto el foc que regix entre els dos països des del passat 7 d’abril.
Este cessament de les hostilitats, impulsat pel Pakistan, ha sigut constantment violat durant les últimes setmanes, però mai a un nivell tan alt. Tot va començar este dimarts, quan Teheran va derrocar al golf Pèrsic un helicòpter militar dels EUA. El president estatunidenc, Donald Trump, va prometre, dimarts a la nit, una represàlia. Els dos tripulants de l’helicòpter van ser rescatats en la mar.
“Hem començat una missió de represàlia a les cinc de la vesprada, hora de la costa est dels Estats Units (23.00 hora peninsular espanyola). Esta missió és proporcional i és una resposta a l’agressió injustificada iraniana”, va declarar en un comunicat el Comando Central de l’Exèrcit estatunidenc.
Segons Washington, els EUA han colpejat 20 objectius en la costa sud persa. L’Iran assegura que diverses torres d’aigua potable en la regió àrida de Sīrīk han sigut destruïdes. En resposta a això, la República Islàmica ha llançat tres atacs amb drons i míssils balístics contra bases estatunidenques a Bahrain, Kuwait i Jordània.
Els dos primers països, en la costa del golf Pèrsic, ja han sigut atacats en diverses ocasions durant les últimes setmanes, en les escaramusses i els intercanvis de colps entre Washington i Teheran que han sorgit constantment. Però mai —des de l’alto el foc— l’Iran havia atacat un país com Jordània, a milers de quilòmetres de les tensions de l’estret d’Ormuz.
El missatge iranià és clar i s’ha repetit durant els últims dies: cada atac persa serà més agressiu i desproporcionat respecte a l’anterior. L’Iran, en paraules del seu portaveu militar, “ha canviat la seua doctrina castrense i ja no respondrà proporcionalment”.
“La nostra regió”
Tot i que Trump va afirmar este dilluns a la nit que l’acord amb l’Iran era una qüestió “de dos o tres dies”, tots els analistes i experts coincidixen que estes escaramusses —sumades a l’intercanvi d’atacs i míssils d’este dilluns entre Israel i l’Iran— no fan més que dificultar unes converses caòtiques a l’extrem.
El president estatunidenc va assegurar ja fa dos setmanes que la firma era un fet “imminent i qüestió d’hores”. El món, però, continua esperant, i a pesar que tant Washington com Teheran han confirmat que quasi tot ha sigut acordat, la lletra xicoteta es resistix.
“Els EUA han decidit comprovar la nostra determinació malgrat la seua derrota en el camp de batalla. Les nostres poderoses Forces Armades no deixaran cap atac sense resposta. Si voleu estar segurs, aneu-vos-en de la nostra regió. La història del golf Pèrsic té molts capítols i exemples de destins amargs per a intrusos i forans”, ha declarat el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi.
Segons filtracions esporàdiques a la premsa, els grans punts de desacord que impedixen la firma d’un primer memoràndum d’entesa són: el final de la invasió israeliana en el sud del Líban i els terminis d’entrega dels actius iranians congelats en l’estranger durant les últimes dècades, a més de l’alçament de sancions internacionals contra la República Islàmica.
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