Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asambleas docentes AlicanteAsentamientos personas sin hogarZona Azul y NaranjaAdolfo UtorMapa Hogueras AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

El TRAM tindrà un servici especial nocturn per a l’Entrada de Bandes de les Fogueres d’Alacant

Les línies 2, 3 i 4 reforçaran el servici, que romandrà en marxa fins a les 03:00 hores, aproximadament

Línia 2 del TRAM entre Ciudad Jardín i Sant Vicent del Raspeig, al costat de la UA

Línia 2 del TRAM entre Ciudad Jardín i Sant Vicent del Raspeig, al costat de la UA / Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Els alacantins que este dissabte vulguen gaudir de l’Entrada de Bandes de les Fogueres ho tindran un poc més fàcil a l’hora de desplaçar-se al centre de la ciutat

El TRAM d’Alacant oferirà eixe dia un servici especial nocturn, aproximadament fins a les 3:00 hores de la matinada, per a facilitar els desplaçaments. Les línies de tramvia 2, 3 i 4 prolonguen el seu horari habitual com a part dels servicis especials nocturns dels caps de setmana previs als dies principals de les festes de Fogueres. 

Dins d’este dispositiu especial previ a les Fogueres, els tramvies circularan en composició doble la majoria de les vegades durant l’horari de les mascletaes del cap de setmana, per a duplicar les places i oferir així més comoditat als usuaris

Usuarios del TRAM de Alicante, en la parada de Luceros, en una imagen de archivo.

Usuaris del TRAM d’Alacant, en la parada de Luceros, en una imatge d’arxiu / ALEX DOMÍNGUEZ

Més tramvies per a l’Entrada de Bandes

TRAM d’Alacant ha previst 60 circulacions addicionals que connectaran el centre d’Alacant amb les destinacions habituals d’estes línies i en el sentit contrari. 

La línia 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) serà la que més servicis oferirà, ja que tindrà 26 circulacions, tretze per cada sentit. De Luceros partirà el primer servici especial a les 22:39 hores, i l’últim, a les 2:24 hores. Des de Sant Vicent del Raspeig, el primer ho farà a les 23:09 hores, i l’últim, a les 2:54 hores.

La línia 3 (Luceros-El Campello) oferirà dotze trajectes d’anada i tres de tornada, 15 en total. El primer eixirà de Luceros a les 23:19 hores, i l’últim, de la mateixa estació, a les 3:39 hores. De tornada, el primer partirà del Campello a les 22:10 hores i l’últim serà a les 23:10 hores. Este trajecte es veurà reforçat amb les tres últimes circulacions que partiran de Benidorm (22:35, 22:55 i 23:25 hores), que conclouen normalment el seu viatge al Campello i que dissabte continuaran la seua marxa fins a Luceros, amb parada facultativa en tots els baixadors, excepte Sangueta, com fa l’L3.

Noticias relacionadas

La línia 4 (Luceros-Plaza La Coruña) posarà en marxa setze circulacions, amb huit unitats en el recorregut d’anada, el primer a les 22:59 hores des de Luceros, i l’últim, a les 2:29 hores. Des de Plaza La Coruña hi haurà també huit circulacions, la primera a les 23:30 hores, i l’última, a les 3:00 hores cap a Luceros. Cal ressenyar que els servicis especials no efectuaran parada en el baixador de Sangueta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents