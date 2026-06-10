El TRAM tindrà un servici especial nocturn per a l’Entrada de Bandes de les Fogueres d’Alacant
Les línies 2, 3 i 4 reforçaran el servici, que romandrà en marxa fins a les 03:00 hores, aproximadament
Els alacantins que este dissabte vulguen gaudir de l’Entrada de Bandes de les Fogueres ho tindran un poc més fàcil a l’hora de desplaçar-se al centre de la ciutat
El TRAM d’Alacant oferirà eixe dia un servici especial nocturn, aproximadament fins a les 3:00 hores de la matinada, per a facilitar els desplaçaments. Les línies de tramvia 2, 3 i 4 prolonguen el seu horari habitual com a part dels servicis especials nocturns dels caps de setmana previs als dies principals de les festes de Fogueres.
Dins d’este dispositiu especial previ a les Fogueres, els tramvies circularan en composició doble la majoria de les vegades durant l’horari de les mascletaes del cap de setmana, per a duplicar les places i oferir així més comoditat als usuaris.
Més tramvies per a l’Entrada de Bandes
TRAM d’Alacant ha previst 60 circulacions addicionals que connectaran el centre d’Alacant amb les destinacions habituals d’estes línies i en el sentit contrari.
La línia 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) serà la que més servicis oferirà, ja que tindrà 26 circulacions, tretze per cada sentit. De Luceros partirà el primer servici especial a les 22:39 hores, i l’últim, a les 2:24 hores. Des de Sant Vicent del Raspeig, el primer ho farà a les 23:09 hores, i l’últim, a les 2:54 hores.
La línia 3 (Luceros-El Campello) oferirà dotze trajectes d’anada i tres de tornada, 15 en total. El primer eixirà de Luceros a les 23:19 hores, i l’últim, de la mateixa estació, a les 3:39 hores. De tornada, el primer partirà del Campello a les 22:10 hores i l’últim serà a les 23:10 hores. Este trajecte es veurà reforçat amb les tres últimes circulacions que partiran de Benidorm (22:35, 22:55 i 23:25 hores), que conclouen normalment el seu viatge al Campello i que dissabte continuaran la seua marxa fins a Luceros, amb parada facultativa en tots els baixadors, excepte Sangueta, com fa l’L3.
La línia 4 (Luceros-Plaza La Coruña) posarà en marxa setze circulacions, amb huit unitats en el recorregut d’anada, el primer a les 22:59 hores des de Luceros, i l’últim, a les 2:29 hores. Des de Plaza La Coruña hi haurà també huit circulacions, la primera a les 23:30 hores, i l’última, a les 3:00 hores cap a Luceros. Cal ressenyar que els servicis especials no efectuaran parada en el baixador de Sangueta.
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