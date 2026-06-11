Benidorm reforça la seua candidatura europea per a subvencions del Moralet amb tres nous socis científics i tecnològics
CETAQUA, la UMH i Medi XXI s’incorporen al projecte de prevenció d’incendis forestals, que aspira a captar fins a dos milions d’euros
La candidatura de Benidorm a una de les ajudes europees més competitives en matèria d’innovació urbana ha guanyat posicions. La Junta de Govern Local ha aprovat la incorporació de tres nous socis al projecte Moralet, una iniciativa amb la qual l’Ajuntament busca desenrotllar un sistema avançat de prevenció d’incendis forestals i millora de la seguretat en el parc periurbà del Moralet.
Les entitats que se sumen al projecte són Centro Tecnológico del Agua (CETAQUA), la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través del seu Grup d’Edafologia i Tecnologies del Medi Ambient (GETECMA), i l’empresa especialitzada Medi XXI Gabinet Solucions Ambientals. La seua incorporació s’unix a la de Veolia, que ja formava part de la proposta des de la fase inicial.
El projecte Moralet concorre a la quarta convocatòria de la Iniciativa Urbana Europea-Accions Innovadores (IUE-AI), un programa finançat amb fons FEDER destinat a impulsar solucions innovadores per a alguns dels principals desafiaments que afronten les ciutats europees. En cas de resultar seleccionada, la proposta benidormera podria obtindre fins a dos milions d’euros de finançament, al cobrir el 80 % dels costos subvencionables.
La iniciativa planteja la creació d’un sistema integrat de monitoratge, observació i resiliència davant d’emergències, dissenyat per a anticipar i reduir el risc d’incendis forestals en un context marcat pel canvi climàtic i l’avanç de les zones de contacte entre àrees urbanes i forestals.
Anticipar-se als incendis
Entre les actuacions previstes figuren la instal·lació de càmeres termogràfiques per a la detecció precoç de focus de calor, la creació d’infraestructures hidràuliques alimentades amb aigua regenerada, la millora d’accessos per a vehicles d’emergència, així com la incorporació d’abalisament, il·luminació i punts de socors per a visitants.
L’alcalde, Toni Pérez, ha destacat que l’arribada dels nous socis aporta capacitats complementàries que reforcen el caràcter científic, tecnològic i innovador de la candidatura. Segons ha assenyalat, esta ampliació del consorci millora tant les possibilitats d’èxit en la convocatòria europea com la capacitat d’execució de les actuacions previstes.
La proposta s’alinea, a més, amb dos de les prioritats estratègiques de l’Agenda Urbana de la Unió Europea: l’acció climàtica i la protecció dels espais públics davant de riscos i emergències.
L’Ajuntament disposa fins al pròxim 15 de juny per a formalitzar la sol·licitud. Si la candidatura és aprovada, el projecte arrancarà amb una fase preparatòria de tres mesos i, posteriorment, desenrotllarà les seues actuacions durant un període de dos anys.
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