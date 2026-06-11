Jorge Bellver, en estat molt greu arran d’un ictus patit poques hores després de dimitir per la seua imputació en el cas Assut
L’encara director general de Transparència en el Consell ha sigut operat d’urgència en un centre hospitalari i està ingressat en l’UCI
Havia posat el seu càrrec a la disposició de Pérez Llorca i havia demanat la suspensió de militància en el PPCV este dimecres a la vesprada
Redacció Levante-EMV
Jorge Bellver, director general de Transparència de la Generalitat i exregidor del PP en l’Ajuntament de València, està ingressat en un centre hospitalari de València després d’haver patit un ictus este dimecres a la vesprada. Tal com ha pogut saber este periòdic, Bellver ha sigut operat d’urgència i es troba en la unitat de cures intensives (UCI). El seu estat és molt delicat, segons confirmen diferents fonts del PP valencià, que es troba en estat de xoc.
Poques hores abans de patir l’accident cerebrovascular, el director general de Transparència del Govern valencià va remetre una carta al president de la Generalitat en la qual posava el seu càrrec “a disposició” del cap del Consell després de confirmar-se la seua imputació en el cas Assut. El cessament s’havia d’oficialitzar este divendres en el ple del Consell. Bellver, que va ser edil en l’època de Rita Barberá, està investigat en esta macrocausa des de 2019, acusat d’haver rebut presumptament regals de la trama a canvi de favors urbanístics. Després de ratificar-se la seua imputació, Pérez Llorca li havia mostrat la porta d’eixida a la recerca d’una renúncia voluntària.
En un comunicat remés ahir a la vesprada als mitjans després de rebre la renúncia de Bellver, el president va agrair els servicis prestats a l’alt càrrec i va valorar la presumpció d’innocència de Bellver, que li va agrair la confiança depositada en ell durant este temps, segons va informar la Generalitat.
Amb l’arribada de Pérez Llorca al Palau després de la dimissió de Carlos Mazón, Bellver va canviar d’atribucions. Va deixar la Direcció General de Relacions amb les Corts, adscrita a Presidència, i va assumir la de Transparència, dins de la Conselleria de Justícia. Durant les tres anteriors legislatures va ser diputat autonòmic, etapes en les quals va exercir càrrecs de rellevància: va ser síndic del PPCV en les Corts, president del grup parlamentari i vicepresident de la Mesa del Parlament.
Bellver també va enviar ahir una missiva al Partit Popular de la Comunitat Valenciana en la qual sol·licitava la suspensió temporal com a militant fins que s’aclarisquen els fets pels quals se’l jutja. El Comité de Drets i Garanties de la formació es va reunir dimarts i li va obrir un expedient informatiu. Va emplaçar la baixa temporal d’afiliació a l’obertura de juí oral, tal com marquen els estatuts.
Rebuig als recursos
La Secció Tercera de l’Audiència de València va confirmar dilluns la condició d’investigat de Bellver en el cas Assut i va rebutjar els recursos presentats per la seua defensa per a anul·lar les actuacions judicials. Els magistrats van considerar que hi havia indicis suficients per a mantindre oberta la investigació i van recordar que Bellver ha tingut la possibilitat de personar-se en la causa des de 2022, quan va ser informat que apareixia en el sumari. A més, van descartar que els possibles delictes hagueren prescrit i van rebutjar tant l’arxivament de la causa com el sobreseïment sol·licitat per la seua defensa.
La resolució va suposar un nou revés judicial per a Bellver dins d’una de les peces principals del cas Assut, la macrocausa que investiga presumptes irregularitats urbanístiques a València. Els investigadors sostenen que l’exregidor hauria rebut regals del promotor Jaime Febrer entre 2003 i 2007, acusació que sempre ha negat.
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