Elx CF
L’Elx cita els seus futbolistes el 29 de juny per a iniciar la pretemporada…, a falta de l’entrenador
L’arribada del futur tècnic, siga per temps o per metodologia, podria retardar algun dia l’inici de la preparació estiuenca
L’Elx ja ha comunicat a la seua plantilla el dia en què estan citats per a iniciar la pretemporada de la 2026-2027. Els futbolistes amb contracte com a franjaverds, que en són 22 hui dia, tornaran al treball el pròxim dilluns 29 de juny, una setmana abans de la data que va establir Eder Sarabia per a iniciar la preparació durant les seues dos temporades en l’Elx.
El 29 de juny és la data que ha traslladat la comissió esportiva…, però està subjecta a canvis. Sobretot perquè el club il·licità, a falta de menys de tres setmanes per a l’inici de la seua pretemporada, encara no té entrenador (ni pràcticament cos tècnic). Tot i que la propietat espera que l’arribada del tècnic no es dilate massa i puga quedar tancada abans de la data mencionada, en cas de no arribar a un acord, la data, per obligació, podria retardar-se alguns dies.
Sis setmanes completes
L’expedició franjaverda comptarà amb sis setmanes completes de preparació per a afrontar una segona temporada en l’elit del futbol espanyol, abans que la lliga arranque el cap de setmana del 14 al 16 d’agost. Serviran per a començar a calibrar el nivell competitiu d’un projecte completament renovat, després de l’eixida del tècnic anterior, Eder Sarabia, i d’un dels principals pilars de l’equip com era Aleix Febas.
22 futbolistes
La bona notícia de cara a l’inici de la preparació estiuenca es troba en la plantilla: l’Elx, hui dia, compta amb 22 futbolistes amb contracte per a iniciar la posada a punt. Als 17 que ja formaven part de la plantilla de la temporada passada se sumaran els centrals Matia Barzic i Bambo Diaby, l’extrem Rafa Núñez, el mitjapunta Ali Houary i el davanter Abiel Osorio, que tornen al club franjaverd després de cessió. Això sí, alguns d’ells podrien no comptar per al cos tècnic nou, com podria ser el cas de Rafa Núñez, ja que el dominicà pràcticament no ha jugat en Primera RFEF amb l’Eldense. A més, com sol ser costum, també pujaran diversos jugadors des del filial per a completar entrenaments durant les primeres setmanes.
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