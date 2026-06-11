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Guerra a Pròxim Orient

L’Exèrcit iranià anuncia que tanca l’estret d’Ormuz “per complet”

Teheran afirma que el tancament afecta tota mena d’embarcacions, contra les quals va advertir que dispararà si tracten de creuar este disputat punt

Imatge de l’estret d’Ormuz

Imatge de l’estret d’Ormuz / IRNA / EFE

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Madrid

El quarter general central de Khatam al-Anbiya, un dels principals comandaments de l’Exèrcit de l’Iran, ha anunciat este dimecres el “tancament” de l’estret d’Ormuz “a tota mena d’embarcacions”, petroliers i vaixells mercants inclosos, poc després que l’Exèrcit dels Estats Units haja llançat, per segona nit consecutiva, una onada d’atacs contra diferents punts de la República Islàmica.

“Davant de l’inici dels atacs de l’exèrcit agressor d’eixe país —Estats Units— contra algunes regions del sud de la província d’Hormozgan, a partir d’este moment, a causa de la inseguretat en la regió, es declara l’estret d’Ormuz tancat al trànsit de qualsevol mena d’embarcació, inclosos els petroliers i els vaixells mercants, i es veurà afectat qualsevol tipus de trànsit”, ha anunciat el quarter en un comunicat arreplegat per l’agència de notícies Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària.

A continuació, el mateix comandament de l’Exèrcit de l’Iran ha advertit que “qualsevol vaixell” que “intente travessar” l’estratègic pas que connecta els golfs Pèrsic i d’Oman “serà objecte d’atacs”, al mateix temps que ha avançat que les Forces Armades iranianes “donaran una resposta contundent i decisiva” a “qualsevol agressió i maldat de l’Exèrcit estatunidenc, agressor i terrorista, en la regió”.

Per la seua banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana, que ha precisat que el “tancament” es mantindrà “fins a nou avís”, ha justificat esta decisió al·legant “repetides violacions”, per part dels Estats Units, de l’alto el foc que van pactar Washington i Teheran el mes d’abril passat.

“Advertim que cap vaixell ha d’abandonar el seu ancoratge en el golf Pèrsic i la mar d’Oman”, ha apuntat la força castrense, que ha subratllat que “acostar-se a l’estret d’Ormuz es considerarà una forma de col·laboració amb l’enemic”.

Amb tot, després de conéixer-se les declaracions de les forces iranianes, el Comandament Central de l’Exèrcit dels Estats Units (CENTCOM) ha desmentit el referit tancament i ha assegurat que “esta nit continuen entrant i eixint vaixells mercants per l’estret d’Ormuz”.

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Ha sigut la nit d’este dimecres quan l’Exèrcit estatunidenc ha informat de nous atacs “en legítima defensa” contra diferents objectius a l’Iran, com a resposta als bombardejos perpetrats durant la matinada per les forces iranianes contra bases i interessos estatunidencs situats a Bahrain, Jordània i Kuwait.

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