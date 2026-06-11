Sant Vicent convoca una nova edició del certamen de literatura en valencià: més de 5.000 euros en premis
El termini de presentació d’obres finalitzarà el 30 de juny i hi ha tres modalitats
L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig aprovarà la convocatòria de la XXXIV edició dels Premis 9 d’Octubre de Creació Literària en Valencià per a fomentar la creació literària i promoure l’ús del valencià com a llengua d’expressió cultural. El termini de presentació romandrà obert fins al 30 de juny de 2026.
Impulsada des de la Regidoria de Cultura, la convocatòria compta amb una dotació econòmica total de 5.200 euros, distribuïts entre les tres modalitats que integren el certamen. El premi de narrativa Escriptora Gràcia Jiménez atorgarà 2.600 euros a l’obra guanyadora, mentres que la modalitat de poesia Poeta Lluís Alpera reconeixerà el primer classificat amb 2.000 euros. Per la seua banda, la categoria de relat curt juvenil preveu un primer premi de 400 euros i dos accèssits de 100 euros cada un.
L’entrega dels guardons tindrà lloc el pròxim 2 d’octubre de 2026 en el saló de plens de l’ajuntament, dins de la programació organitzada amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre.
El regidor de Cultura, Óscar Lillo, ha animat escriptors i escriptores a participar en una convocatòria que s’ha consolidat “com una de les més veteranes” dedicades a impulsar la creació literària en valencià i a reconéixer el treball “dels qui contribuïxen a preservar i enriquir el nostre patrimoni lingüístic i cultural”.
Jurat
L’edil ha confirmat que enguany, com a novetat, tot el procés es podrà completar de manera telemàtica. Hi podran participar autors de qualsevol procedència amb obres originals i inèdites, escrites íntegrament en valencià i que no hagen sigut premiades en altres concursos. Cada aspirant hi podrà presentar una o diverses obres, que seran valorades pel jurat atenent criteris com l’originalitat, la qualitat literària, la claredat expositiva i la presentació.
En el cas de la modalitat de relat curt juvenil, hi podran concórrer jóvens de fins a 20 anys amb treballs relacionats amb Sant Vicent, la seua història, tradicions, cultura o personatges destacats. Per a les modalitats de narrativa i poesia, la temàtica serà lliure.
Res d’IA
Amb la finalitat de garantir la imparcialitat del procés de selecció, totes les obres hauran de presentar-se sota títol o lema, sense dades identificatives de l’autor. Així mateix, les bases establixen expressament la prohibició de l’ús de ferramentes d’intel·ligència artificial per a l’elaboració dels treballs presentats.
Les obres hauran de remetre’s a través de la seu electrònica municipal, respectant els requisits tècnics i d’extensió fixats en les bases: entre 50 i 150 pàgines per a narrativa, de 25 a 50 poemes per a poesia i entre 5 i 15 pàgines per a relat curt juvenil. Tota la informació relativa a la convocatòria i les bases del certamen estarà disponible en el tauler d’anuncis i en els canals oficials de l’Ajuntament.
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