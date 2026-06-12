Hèrcules CF
El jove davanter Álex Jiménez, primer fitxatge de l’Hèrcules 2026-2027
L’atacant murcià firma per una temporada després de destacar en el Nàstic de Tarragona
Primera pedra de l’Hèrcules 2026-2027. L’equip alacantí incorpora a la seua ofensiva el murcià Álex Jiménez (Águilas, 2003), que formarà dupla amb Alberto Toril en atac, una línia encara en construcció. El nou jugador blanc-i-blau firma per una temporada amb opció a una segona. El jove, que este curs afronta la seua primera campanya com a professional, arriba procedent del Gimnàstic de Tarragona, equip en el qual ha completat una notable campanya en Primera Federació en el seu últim exercici amb possibilitat de poder ocupar plaça de sub-23.
Álex és un atacant prometedor, “amb projecció” —el definix el club en el seu comunicat—, que s’ha fet un lloc en la categoria malgrat tindre poca experiència en la primera línia. Format en el planter del Vila-real CF, també va competir per al Sestao River abans d’afiançar-se en el Nàstic, a on ha sigut important per a tots els entrenadors. A més, en el seu currículum també figura com a nota ressenyable que va ser internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola.
Este últim curs ha disputat 37 partits oficials. Només se n’ha perdut un en tot el curs i va ser per acumulació de grogues. Precisament l’últim, el que va certificar la salvació del Nàstic al Rico Pérez després de marcar contra l’Europa el gol que va permetre als seus companys dependre de si mateixos a Alacant.
Els seus números són aparentment discrets: 4 gols i va repartir 3 assistències, però, lluny del que podria interpretar-se d’eixa matemàtica, la veritat és que ha sigut una peça fonamental en l’equip català des que va arribar a Tarragona en 2024 per tot el que li aporta al joc. “La seua capacitat per a desimboldre’s bé en diverses posicions de l’atac el convertix en un futbolista versàtil i amb recursos”, assegura l’informe tècnic.
Álex Jiménez fa 1,82 metres, és fort i àgil, i iniciarà la pretemporada amb els seus nous companys presumiblement el 13 de juliol. Destaca per la seua “mobilitat, velocitat i capacitat per a atacar els espais, aportant profunditat i dinamisme al joc ofensiu”, descriu l’Hèrcules en el seu anunci oficial.
La comissió esportiva de l’Hèrcules, en este primer moviment d’entrada dels múltiples que se succeiran fins al 31 d’agost, “aposta per un futbolista de present i futur, que als seus 22 anys [en complix 23 el pròxim 21 de setembre] arriba al Rico Pérez amb l’objectiu de continuar creixent i ajudar l’equip a aconseguir les seues metes. Versatilitat, desequilibri i ambició per al nostre atac”, tanca el seu escrit la societat anònima esportiva propietat de la família Ortiz.
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