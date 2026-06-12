Les policies local i portuària d’Alacant es coordinen per a millorar la seguretat en el port
L’acord permetrà actuar davant de la venda ambulant no autoritzada, vehicles abandonats i conductes incíviques
L’Ajuntament d’Alacant i l’Autoritat Portuària han firmat un protocol d’actuació per a reforçar la coordinació institucional en la zona de servici del port oberta al públic, amb l’objectiu de millorar la seguretat i ordenar la convivència en un dels espais més transitats i representatius de la ciutat. L’acord, en concret, coordinarà les actuacions de la Policia Local i la Policia Portuària, i permetrà actuar davant de qüestions com la venda ambulant no autoritzada, els vehicles abandonats i altres conductes incíviques.
La zona d’aplicació correspon als espais de les zones de servici obertes a la ciutadania, especialment en el passeig Mártires de la Libertad i en les zones adjacents als molls 1 i 2, així com en el moll 12, durant la celebració d’esdeveniments de concurrència pública com ara Fogueres, Carnestoltes, Nadal i concerts.
L’acord, rubricat per les dos institucions, respon a la voluntat compartida de continuar consolidant la relació port-ciutat i de protegir un entorn de gran afluència ciutadana, a on la convivència, la imatge urbana i la seguretat adquirixen un valor estratègic.
El protocol preveu actuacions coordinades, procediments sancionadors segons la normativa aplicable i una distribució clara de funcions entre els cossos intervinents, sempre dins de les seues respectives competències, si bé la coordinació operativa es canalitzarà a través del Centre de Control de l’Autoritat Portuària.
Esta iniciativa permetrà donar una resposta més eficaç a incidències que afecten tant l’orde públic com la percepció ciutadana de l’espai portuari, a fi de reforçar la prevenció, l’agilitat operativa i la protecció de vianants i visitants.
La seua vigència inicial de quatre anys, prorrogable per quatre més, aportarà estabilitat i continuïtat a una col·laboració institucional que ja s’havia anat desenrotllant en el temps mitjançant diferents acords previs, gràcies a la bona relació entre les dos administracions.
Eficàcia
El president de l’Autoritat Portuària, Luis Rodríguez, ha subratllat que “este protocol consolida una cooperació útil i eficaç per a protegir els espais oberts al públic, reforçar la seguretat i donar una resposta ordenada a situacions que afecten la convivència i la imatge d’Alacant”.
Per la seua banda, l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha destacat que “Alacant guanya una ferramenta de coordinació que millora la prevenció, protegix els ciutadans i garantix que un entorn tan emblemàtic com el front portuari es gaudisca amb seguretat i normalitat”.
Amb esta firma, les dos institucions reafirmen el seu compromís amb una gestió coordinada, preventiva i orientada a l’interés general, en favor d’un port més ordenat, un espai públic més segur i una millor experiència per a veïns, visitants i usuaris.
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