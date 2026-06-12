Podem s’obri a negociar amb Compromís un front ampli d’esquerres a Alcoi
La formació morada anuncia negociacions per a una coalició de cara a les eleccions amb el partit valencianista, que ha proposat que s’integre en la seua candidatura
Podem anuncia negociacions amb Compromís després de la crida de la formació valencianista a unir-se de cara a les eleccions municipals de 2027. Compromís s’ha mostrat disposat a integrar en la seua candidatura partits com Podem o Guanyar, i des de la formació morada han manifestat que “es congratulen que Compromís haja escoltat la ciutadania i defenga la unió de les forces progressistes alcoianes en un front ampli, plural i transformador”.
Podem assenyala que “tot i que encara és prompte, confia que, finalment, es puga arribar a un acord entre les dos formacions de cara a les eleccions de 2027 i convida Guanyar a sumar-se a les negociacions”, encara que el que planteja Compromís és una integració.
Compromís, que té candidat a l’alcaldia, amb novament Àlex Cerradelo com a cap de llista, va manifestar dimecres que “cal aglutinar el vot progressista” i oferia integrar en la seua candidatura Guanyar-EUPV, Podem i altres forces i persones independents. Podem va concórrer en solitari en les eleccions de 2023, sense obtindre representació al rebre 1.136 vots. Compromís va obtindre 3 edils i Guanyar 2. En canvi, en 2019, Podem va aconseguir dos edils amb 2.398 vots.
Frenar la dreta
Des de Podem han explicat que “si les últimes eleccions autonòmiques a Aragó, Castella i Lleó, Andalusia o Extremadura han deixat una cosa clara és que els partits d’esquerra han d’unir-se per a frenar la dreta. A Alcoi, Podem ha reivindicat un front d’esquerres ampli des del primer moment. Un debat que, en aquell moment, semblava totalment tancat. No obstant això, esta setmana, Compromís ha fet seua esta reivindicació i les dos formacions progressistes han iniciat les primeres converses per a conformar una coalició plural, valenta i transformadora”.
“Tot i que encara és prompte, la voluntat de Podem és ferma”, i des de la formació morada asseguren que “faran tot el que estiga en les seues mans per a sumar esforços, crear una coalició que il·lusione la ciutadania, així com firmar un acord programàtic de caràcter progressista amb punts clau com el rebuig d’Alcoi Sud, la millora del servici de transport local, la creació de noves oportunitats de treball en la ciutat o la millora del mercat de la vivenda”.
En paraules d’Andreu Bernabeu, secretari general de Podem Alcoi, “nosaltres sempre hem tingut una vocació unitària, una forta convicció en la construcció de fronts amplis a l’esquerra. En termes leninistes, fem una anàlisi concreta de la realitat concreta en què la possibilitat d’un govern del PP de Carlos Pastor, l’amic de Carlos Mazón, amb Vox és bastant real i pensem que la divisió del vot de l’esquerra beneficiaria esta opció. Així i tot, pensem que els alcoians i les alcoianes estan cansades del bipartidisme PSOE-PP i volen un canvi. Un canvi que no passe per la ultradreta, que passe per l’esquerra alcoiana liderant el govern d’Alcoi”.
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