Sanitat
Satse exigix a Sanitat millorar les unitats d’hospitalització a domicili per la carència de recursos
El Sindicat d’Infermeria inicia una campanya combativa per a blindar les condicions d’una plantilla al límit
El Sindicat d’Infermeria, Satse, ha llançat una campanya de mobilització i informació per a exigir a la Conselleria de Sanitat un gir de 180 graus en la seua política envers les unitats d’hospitalització a domicili. L’organització denuncia l’abandó que patixen estos professionals sanitaris a la Comunitat Valenciana i pretén amb esta campanya forçar l’administració sanitària a potenciar i dotar de recursos estes unitats.
Les UHD són un pilar assistencial fonamental dissenyat per a oferir cures de rang hospitalari directament en la llar al pacient amb patologies complexes, cròniques o en fases terminals, rebent tractaments intensius en el seu entorn familiar, evitant els ingressos en planta i alliberant llits en les infraestructures hospitalàries.
Agendes saturades
En concret, la infermeria d’estes unitats, afigen des de Satse, treballa amb recursos limitats, “a la qual cosa se suma una asfixiant càrrega assistencial agreujada per la complexitat dels desplaçaments en vehicle, trobar aparcament, etc.”.
“Les agendes de les infermeres estan saturades de visites que les obliguen a encadenar trajectes a contrarellotge, carregant amb el material sanitari i assumint tasques administratives afegides que resten temps a l’atenció directa. Per si no fora prou, la seguretat física està en joc a l’accedir a domicilis desconeguts, la qual cosa genera un risc real de patir agressions físiques o verbals sense cap company”, continuen.
Per a frenar este escenari, el Sindicat d’Infermeria ha exigit a la Conselleria de Sanitat un augment immediat de les plantilles que reduïsca la càrrega laboral actual. Satse exigix la creació d’un complement de mobilitat que compense el servici itinerant o l’abonament per dispersió geogràfica, ja que este personal es desplaça per tot el departament de salut, alguns més de 30 quilòmetres.
Això ha de complementar-se amb la implantació d’equips multidisciplinaris reals que incloguen, com a mínim, la figura d’un fisioterapeuta per cada unitat assistencial per a oferir una atenció integral i de la infermera especialista en geriatria.
Discriminació retributiva
Així mateix, es reclama la fi de la discriminació retributiva mitjançant l’abonament proporcional de les guàrdies presencials durant les baixes mèdiques i una compensació econòmica justa per les guàrdies de dissabtes i localitzades.
La protecció de la salut laboral és un altre dels pilars irrenunciables d’esta campanya reivindicativa. El sindicat exigix l’activació immediata de protocols específics davant dels domicilis conflictius, juntament amb el reconeixement del personal de la UHD com a professionals de risc. La Conselleria no pot continuar ignorant problemes quotidians com la falta de solucions per a l’aparcament dels vehicles oficials ni l’absència de programes d’ergonomia que previnguen les lesions musculoesquelètiques derivades de dur a terme tècniques complexes en llits o espais domèstics no adaptats.
“La conciliació de la vida familiar i laboral s’ha convertit en una quimera per a estes treballadores, per la qual cosa s’exigix l’establiment d’un dia addicional de vacacions per cada diumenge treballat, així com un límit estricte a les hores de guàrdia localitzada que destrossen el descans, asseguren des del Sindicat d’Infermeria.
Funcions específiques
A més, Satse veu indispensable la creació d’una normativa reguladora clara que definisca i distingisca les funcions específiques de la UHD de les d’altres servicis. Esta regulació ha d’anar acompanyada de programes formatius específics, reglats i públics centrats en les cures en la llar, el maneig del pacient pluripatològic complex i les cures pal·liatives.
Per això, ja han sol·licitat formalment a la Conselleria de Sanitat la convocatòria urgent d’una mesa tècnica específica per a abordar immediatament este paquet de millores laborals i de seguretat. “No tolerarem més excuses ni bones paraules, i endurirem les nostres accions si la Conselleria persistix en la seua actitud de donar l’esquena a l’hospitalització a domicili i als seus professionals”, avisen.
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