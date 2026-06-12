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Xixona destina 30.000 euros en ajudes als comerços

L’Ajuntament obri la convocatòria de subvencions per a impulsar els negocis

Cantó de Colometa de Xixona

Cantó de Colometa de Xixona / INFORMACIÓN

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L. Gil López

L. Gil López

Incentivar el teixit comercial de Xixona. L’Ajuntament ha llançat una línia d’ajudes econòmiques per a fer costat a emprenedors que renoven els seus establiments o que n’implanten de nous en el municipi.

El pressupost arriba als 30.000 euros i es podran concedir ajudes directes de fins al 50 % de la inversió total subvencionable, amb el límit de 6.000 euros per comerç. En el cas que la suma de les sol·licituds aprovades no arribe a la quantia total, s’incrementarà la quantitat aprovada de manera proporcional fins a esgotar els diners, segons arreplega el decret.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) exposa que la Regidoria de Comerç ha aprovat la convocatòria i les bases per a potenciar la iniciativa dels xicotets empresaris, reforçar la seua activitat i donar suport a accions per a modernitzar els seus negocis.

Els establiments han d’estar situats en el nucli urbà o zones industrials del municipi i les inversions es destinen a la millora de la imatge, modernització i adequació dels establiments destinats a la funció comercial i de servicis. Les bases arrepleguen que s’admetran aquelles que s’hagen realitzat entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

Les ajudes s’aplicaran, per exemple, a obres de renovació, ampliació o condicionament del local o a inversions que comporten una transformació significativa de l’aparador o façana, inclosa l’eliminació de barreres arquitectòniques per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda

Equipament

També optaran a la subvenció els comerços que hagen adquirit equipament específic i material que promoga l’estalvi energètic o garantisquen la seguretat dels establiments, així com la instal·lació i el muntatge d’equipament informàtic o tecnològic.

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“Amb estes ajudes, valorem la importància de la contribució dels comerços a la renovació de la imatge urbana dels nostres carrers i la creació d’ocupació”, explica l’edil de Comerç, Marcos Ros, que destaca el treball realitzat per a traure les subvencions i està ja preparant la pròxima línia de subvencions.

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