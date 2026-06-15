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Alfredo Millá (Ineca) sobre la reunió entre Pérez Llorca i el ministre España: “La situació de l’infrafinançament és dramàtica. Ho han de resoldre”

El president de l’institut d’estudis alacantins denuncia que el sistema actual a penes permet cobrir els gastos bàsics

Alfredo Millá, durant la presentació de l’Anuari econòmic de la província

Alfredo Millá, durant la presentació de l’Anuari econòmic de la província / ALEX DOMÍNGUEZ

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David Navarro

David Navarro

El president de l’Ineca, Alfredo Millá, ha qualificat de “dramàtica” la situació que viuen la província i la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’infrafinançament que reben i ha instat les administracions a “resoldre” este problema com més prompte millor.

Millá s’ha pronunciat d’esta manera al ser preguntat per la reunió que este dilluns ha mantingut el ministre d’Hisenda, Arcadi España, amb el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i els representants de la patronal i els principals sindicats, precisament, per a parlar de la proposta del Govern per a un nou model de finançament.

Sense entrar a valorar eixa proposta —que Ineca ja va analitzar i va assenyalar que anava en la direcció adequada, tot i que la veia encara insuficient—, Millá ha insistit que “la situació d’infrafinançament és insostenible” i ha recordat que el 80 % del que arriba a l’autonomia a través del sistema actual se’n va directament a gasto, “no permet inversió”. Un fet que ha qualificat de “dramàtic”.

Alfredo Millá, nuevo presidente de INECA

Alfredo Millá, president d’Ineca / INFORMACIÓN

Però, a més, el portaveu empresarial ha reclamat anar “més enllà” i abordar també el problema que suposen els més de 64.000 milions d’euros de deute que acumula la Generalitat, que, com ha recalcat, no s’ha generat “per una mala gestió pública dels diners, sinó perquè el que arribava no permetia cobrir gastos bàsics com l’educació i la sanitat”.

Alfredo Millá ha insistit que esta situació “afecta el dia a dia” de l’economia productiva. “Estem saturats en determinades vies bàsiques, no només per al desenrotllament turístic, sinó també per a la logística del sector industrial. És una cosa que han de resoldre”, ha insistit.

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“Han de veure què fan, però han de resoldre-ho”, ha conclòs Millá.

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