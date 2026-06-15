Una atenció més integral i humanitzada per a afrontar el dol gestacional i neonatal: l’Hospital Vega Baja implanta un protocol nou
El document nou unifica l’atenció i reforça mesures d’acompanyament, intimitat i suport a la dona i la família durant el procés de pèrdua
L’Hospital Universitari Vega Baja va registrar, l’any passat, 42 pèrdues gestacionals de menys de 22 setmanes i set en gestacions de més de 22 setmanes. El centre hospitalari acaba d’implantar el protocol “Atenció professional i acompanyament a la dona en dol perinatal i neonatal”, un document elaborat per un equip multidisciplinari de professionals que establix un model centrat en les necessitats de les famílies que afronten una pèrdua gestacional o la defunció d’un nounat.
L’objectiu d’esta iniciativa és oferir una resposta assistencial integral i humanitzada que preveja tant l’atenció clínica com l’acompanyament emocional durant una situació especialment delicada.
Segons ha explicat l’adjunta de matrones i infermera supervisora de Parts i Obstetrícia de l’Hospital Vega Baja, Olaya Bernabé, “la mort d’un fill o filla abans de nàixer o el diagnòstic d’una malaltia limitant de la vida intrauterina són experiències especialment doloroses per a la dona i la seua parella, que poden tindre un impacte prolongat tant físic com emocional”.
Per a facilitar la implantació del protocol, l’Hospital està desenrotllant sessions formatives dirigides a professionals de tots els servicis i unitats implicats en l’atenció al dol perinatal i neonatal, entre els quals hi ha paritori, consultes i hospitalització de Ginecologia i Obstetrícia, hospitalització d’Urologia i Cirurgia, Anestèsia i Reanimació, àrea quirúrgica, Neonatologia, Anatomia Patològica, Psiquiatria i Salut Mental, Atenció Primària i personal de suport.
Atenció adaptada a cada situació
El protocol establix circuits i pautes específiques segons el moment en què es produïx la pèrdua —primerenca, intermèdia, tardana o neonatal— amb l’objectiu de garantir una atenció coherent i adaptada a cada circumstància.
Entre les mesures previstes destaca la protecció de la intimitat i del benestar emocional de la dona. En aquelles situacions en les quals el part ha de desenrotllar-se després de la defunció del bebé, l’Hospital incorpora mesures organitzatives destinades a afavorir un entorn tranquil, reservat i respectuós.
Així mateix, el protocol preveu oferir a les famílies, si així ho desitgen, temps i acompanyament per a acomiadar-se i conservar records relacionats amb el seu fill o filla.
Entre estes opcions s’inclouen empremtes, elements identificatius o records personals, sempre respectant les preferències i decisions de cada família. El centre oferix també la possibilitat de comptar amb imatges realitzades per una fotògrafa especialitzada i disposa d’un bressol d’abraçades que permet ampliar el temps d’acompanyament en unes condicions adequades.
El protocol incorpora, a més, atenció psicològica especialitzada per a aquelles famílies que ho necessiten. Les derivacions a Salut Mental poden realitzar-se tant des d’Atenció Primària com des de l’àmbit hospitalari. El psicòleg Carlos Giménez assenyala que “almenys cada setmana atenem una parella per circumstàncies derivades d’una pèrdua gestacional o d’una depressió postpart, i la majoria coincidix a destacar la qualitat humana amb la qual se’ls ha atés en el nostre hospital en moments tan difícils”.
La intervenció psicològica té com a objectiu acompanyar el procés d’adaptació emocional i detectar situacions que puguen requerir un seguiment més específic.
L’acompanyament de les matrones d’Atenció Primària és essencial per a garantir la continuïtat de cures després de l’alta hospitalària. El protocol també preveu l’acompanyament en aspectes relacionats amb la recuperació física i el maneig de la lactància, mitjançant informació individualitzada sobre les diferents alternatives disponibles.
Amb esta iniciativa, l’Hospital Universitari Vega Baja reforça el seu compromís amb una atenció cada vegada més humana, respectuosa i centrada en les necessitats de les famílies en moments d’especial vulnerabilitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un conocido festero
- La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
- Los veterinarios lo explican: así te da las gracias tu gato aunque no te des cuenta
- Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante
- Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: 'La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más
- La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
- Nacho Córdoba, el promotor alicantino detrás de los conciertos de Bad Bunny en España: 'Lo que he vivido en esta gira es algo especial
- La música se luce en la Entrada de Bandas con silencio reivindicativo en la Rambla