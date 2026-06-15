La Diputació participa amb dos espectacles en el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca!
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, i la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, han presentat, este matí, el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca!, en el qual la Diputació d’Alacant participa enguany amb l’organització de dos actuacions en els jardins del Palau Provincial. Tal com ha explicat Navarro, les propostes vindran de la mà del grup Titoyaya Dansa, que presentarà l’espectacle Liebe el dilluns 13 de juliol, i de La Troupe Malabó i la seua obra Eirenê. Bajo la carpa, el dimarts 14 de juliol.
L’acte ha comptat també amb la presència d’Ana Bonmatí, delegada territorial de l’Institut Valencià de Cultura; Martín Sanz, director de Comunicació d’Aguas de Alicante, i María Gómez, responsable de Comunicació de Casa Mediterráneo, així com representants de les companyies teatrals participants. La programació completa es pot consultar en la pàgina web www.festivalfresca.es
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