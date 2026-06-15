Educació ambiental dirigida a col·lectius vulnerables
El Consorci Terra ha dut a terme un complet programa d’activitats i tallers dirigits específicament a col·lectius vulnerables
Amb el ferm propòsit que l’educació ambiental no deixe ningú arrere, l’entitat —que engloba 37 municipis del Comtat i part de l’Alacantí i l’Alcoià— ha dissenyat accions formatives i lúdiques adaptades a diferents realitats socials, per a fomentar la integració, l’autonomia i el respecte per l’entorn en les comarques a on opera.
Dins d’esta estratègia integradora, el teixit associatiu i assistencial de la comarca de l’Alcoià ha tingut un protagonisme destacat. A Ibi, els usuaris del Centre Ocupacional San Pascual han pogut interioritzar la importància de l’economia circular gràcies a un taller de filigranes, l’elaboració d’un mural dels residus i una visita guiada a l’ecoparc fix de la localitat, a on van aprendre el correcte flux de les deixalles urbanes.
En esta mateixa línia, l’Associació Somriu, nascuda en 2017 per a impulsar la inclusió social dels jóvens, va participar activament en una sessió destinada a desmuntar els mites i les llegendes sobre la gestió de residus, mentres que les persones amb diversitat funcional de l’Associació Babilón i els integrants d’ADIBI, entitat centrada en la discapacitat i les malalties rares, van experimentar amb la transformació de residus en recursos mitjançant tallers de fabricació de sabó. Per la seua banda, a Xixona, el centre ocupacional de la localitat va acollir dinàmiques creatives orientades a donar una segona vida a samarretes velles i càpsules de café usades.
L’acció del consorci també s’ha desplegat de manera molt intensa en la comarca de l’Alacantí, en estreta col·laboració amb delegacions de Creu Roja i Càritas. A Sant Vicent del Raspeig, Creu Roja va articular propostes multiculturals i amb perspectiva de gènere que van incloure dos xarrades sobre la guia bàsica de separació de residus adaptades per a població migrant, una en espanyol per a la comunitat llatina i una altra amb traducció simultània per a refugiats ucraïnesos.
Així mateix, el grup de dones en situació o risc d’exclusió social d’esta mateixa assemblea va participar en tallers d’elaboració de sabó amb oli usat, reciclatge tèxtil i la sessió de conscienciació sobre malbaratament alimentari “No ho tires, reinventa-ho”, a més de debatre sobre les falses creences del reciclatge. Esta mateixa proposta contra el malbaratament de menjar, sumada a la creació de sabons casolans o la xarrada de mites ambientals, es va replicar amb èxit en l’hort de Càritas de Sant Vicent del Raspeig. La labor amb Creu Roja s’estendrà pròximament a Sant Joan d’Alacant amb més activitats.
L’oci educatiu i la conscienciació comunitària han trobat també un espai de referència en el Centre Social Ravalet de Mutxamel, a on s’ha estructurat un calendari estival molt complet. Els participants han gaudit ja d’activitats sobre la tortuga babaua, una divertida dinàmica d’escape room, visites a l’ecoparc i vesprades de jocs tradicionals enfocades al reciclatge, i han quedat programades per a les pròximes setmanes sessions de l’“Eco-Oca”, confecció de bosses a partir de samarretes i noves manualitats de filigranes. La formació especialitzada ha arribat també a ADACEA, a Sant Vicent del Raspeig, a on les persones amb dany cerebral adquirit van rebre una formació adaptada sobre la separació en origen de les deixalles domèstiques.
Finalment, el Consorci Terra ha volgut vincular la sostenibilitat amb l’entorn laboral i la capacitació. Així, a Alcoi, els membres d’ASPROMIN, associació en favor de persones amb discapacitat intel·lectual, van assistir a una enriquidora xarrada informativa sobre la gestió de residus urbans. Per a tancar el cercle de l’aprenentatge tècnic i professional, l’entitat ha impartit sessions informatives monogràfiques sobre la correcta gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) en els tallers d’ocupació de Sant Vicent del Raspeig, Muro de Alcoy i Cocentaina, per a dotar els futurs professionals de les ferramentes normatives i ecològiques necessàries per a l’exercici de les seues funcions en una societat cada vegada més verda i enfocada en l’economia circular.
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