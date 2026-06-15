Guerra a Pròxim Orient
Sánchez celebra l’acord de pau entre els EUA i l’Iran, però demana no oblidar que la guerra és un “absurd”
El president del Govern recorda que el conflicte ha provocat més de 7.400 morts, la majoria civils, i ha destruït centenars de llars, col·legis i hospitals
El ministre Albares destaca que el “diàleg i la negociació” poden resoldre “assumptes pendents”, així com garantir l’alto el foc, “també al Líban”
EFE
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha celebrat este dilluns l’acord al qual han arribat els Estats Units i l’Iran i ha confiat que servisca per a posar fi a un “absurd” que ha demanat no oblidar i que, al seu juí, constata que “la guerra és un fracàs”.
Sánchez s’ha fet eco, amb un missatge en la xarxa social X, d’eixe acord després d’una guerra que, ha recordat, ha provocat més de 7.400 morts, la majoria d’ells civils, i ha destruït centenars de llars, col·legis i hospitals.
També ha ressaltat l’increment generalitzat dels preus i els milers de milions d’euros en pèrdues que hi ha hagut i que ha afectat Europa.
“Este és el saldo que ha tingut el conflicte amb l’Iran. Confiem que l’acord de pau anunciat hui servisca per a posar fi a este absurd, que siga respectat per totes les parts i que marque així l’inici d’una nova etapa a l’Orient Mitjà”, ha afegit.
Per això, ha demanat celebrar l’acord, però no oblidar el que ha suposat i aprendre, “d’una vegada per sempre, que la guerra és un fracàs” i que el diàleg i la diplomàcia són l’únic camí.
Albares agraïx “els esforços dels mediadors”
Minuts abans, el ministre d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya, José Manuel Albares, ha saludat l’acord de pau assolit entre els Estats Units i l’Iran, el qual permet la lliure navegació per l’estret d’Ormuz.
Albares, a través del seu perfil de la xarxa social X, també ha agraït “els esforços dels mediadors” i ha assegurat que “la navegació lliure i segura per l’estret d’Ormuz és essencial”.
El responsable d’Exteriors també ha destacat que el “diàleg i la negociació” poden resoldre “assumptes pendents”, així com garantir l’alto el foc, “també al Líban”.
Les declaracions de Sánchez i Albares arriben després que este diumenge els Estats Units i l’Iran anunciaren un pacte per a posar fi a la guerra i reobrir l’estratègic estret d’Ormuz després de més de 100 dies d’un conflicte que ha generat greus pertorbacions en el mercat global del petroli.
El Pakistan, que exercix com a mediador entre Washington i Teheran, va anunciar que les dos parts firmaran este divendres, 19 de juny, a Suïssa, un memoràndum d’entesa per a posar fi a totes les hostilitats, si bé encara es desconeixen els detalls concrets de l’acord.
El pacte, que el president estatunidenc, Donald Trump, havia pressionat perquè s’anunciara este diumenge, dia del seu 80é aniversari, ha arribat després de diverses setmanes d’intercanvis d’esborranys i declaracions contradictòries entre les dos parts.
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