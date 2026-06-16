SAN MIGUEL DE SALINAS
Alumnes d’ELIS celebren el Dia Mundial dels Oceans amb accions de protecció marina
Estudiants d’El Limonar International School col·laboren amb empreses i col·legis internacionals per a fomentar l’educació ambiental i la ciutadania responsable
Amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, alumnes dels col·legis El Limonar International School, centres docents de caràcter privat, han desenrotllat diverses iniciatives educatives i d’acció directa centrades en la protecció del medi marí i la biodiversitat local.
Entre les activitats destaquen accions de sensibilització, projectes d’aula sobre sostenibilitat i jornades de neteja d’espais naturals en el litoral de la Regió de Múrcia i del Baix Segura, amb l’objectiu d’acostar els estudiants a la realitat dels ecosistemes marins i fomentar hàbits responsables des de l’educació.
En ELIS Villamartín de San Miguel de Salinas, la sostenibilitat forma part de l’aprenentatge des de les primeres etapes educatives. Els alumnes de Primària van participar en una jornada de neteja de la platja de Campoamor, al costat de l’empresa Blue Circle, a on van conéixer l’impacte dels residus en el medi marí i van reflexionar sobre la importància del reciclatge i la conservació de l’entorn.
En Infantil, els projectes s’han centrat en la reutilització creativa de materials, transformant objectes quotidians en noves creacions artístiques. Estes activitats es complementen amb contes, dinàmiques i projectes com “Our Planet, Our Promise”, que fomenten la reducció, la reutilització i el reciclatge.
“Amb iniciatives com estes, els alumnes reforcen el seu compromís amb una educació que va més enllà de l’aula i els connecta amb els reptes reals del món actual, la qual cosa promou una ciutadania activa i responsable amb l’entorn”, assenyala María Dios Zetterlind, subdirectora d’ELIS Múrcia.
Amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, els Eco-líders —alumnes de Secundària compromesos amb la sostenibilitat— van liderar accions de sensibilització dirigides a la comunitat educativa, incloent-hi xarrades impartides per la prestigiosa biòloga Cristina González de Boado Borrero sobre la importància de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.
Durant estes sessions, els estudiants van conéixer el valor ecològic d’este enclavament, que alberga ecosistemes com les prades de posidònia oceànica, fons coral·lígens i espècies com el mero, l’orada, el déntol o diverses espècies marines protegides. La iniciativa va culminar amb una jornada de neteja de platja a Cabo de Palos juntament amb l’empresa Planeta Azul, precedida per una sessió divulgativa sobre conservació marina, i va concloure amb l’arreplega de residus en la zona.
Així mateix, els alumnes van mantindre una trobada en línia amb el Club de Naturalesa del Col·legi Chirec de l’Índia, a fi de reforçar la dimensió internacional del projecte i que la cura del medi ambient, com l’oceà mateix, no entén de fronteres.
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