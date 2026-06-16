Anémona Marina Baixa conquista la plata a Benidorm en una regata que convertix el rem en símbol de superació
La IV Regata Nacional SCM/BCS va reunir en la badia equips de tota Espanya formats per dones supervivents de càncer de mama
La badia de Benidorm va tornar a convertir-se, el cap de setmana passat, en un escenari d’esforç, superació i companyonia amb la celebració de la IV Regata Nacional SCM/BCS, una competició que va reunir equips de tota Espanya integrats exclusivament per dones supervivents de càncer de mama. L’equip amfitrió, el CN Benidorm-Anémona, va firmar una destacada actuació i va aconseguir la medalla de plata davant del públic que va seguir les proves des de la costa.
Organitzada per Anémona Marina Baixa i el Club Nàutic de Benidorm, la cita s’ha consolidat com molt més que una competició esportiva. Any rere any, la regata posa en relleu els beneficis físics i emocionals que aporta la pràctica del rem a les dones que han superat la malaltia, al mateix temps que es convertix en un punt de trobada per a compartir experiències, suport i motivació.
Final molt disputada
La igualtat va ser la gran protagonista sobre l’aigua. L’equip benidormer va brillar especialment en les eliminatòries al marcar un dels millors temps del matí, la qual cosa anticipava una final molt disputada. Finalment, el Reial Club de Regates d’Alacant va aconseguir el títol nacional, mentres que el CN Benidorm-Anémona va obtindre una meritòria segona posició i el Club Nàutic Santa Pola va completar el podi.
La jornada també va acollir l’estrena del Trofeu L’Illa de Benidorm, una nova competició destinada a remers d’oci i precompetició. En esta prova, Anémona va tornar a tindre un paper destacat, amb la victòria d’Anémona A en la final A i el triomf d’Anémona B en la final B; el CN Benidorm A, per la seua banda, va obtindre la medalla de plata.
Dimensió humana
Més enllà dels resultats esportius, la regata va tornar a demostrar la seua dimensió humana. Participants, familiars i representants institucionals van compartir una jornada carregada d’emocions que va incloure la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu del Sofratge i una missa dedicada a les dones afectades pel càncer de mama. El tancament va arribar amb l’entrega de trofeus i la sensació compartida que el verdader triomf havia estat en la convivència, la solidaritat i la capacitat de superació de totes les participants.
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